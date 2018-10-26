Сергея Колтырина, зампредседателя правозащитного центра «Мемориал», обвиняют в насилии над несовершеннолетним. А директора карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева – в изготовлении детской порнографии. Одна из основательниц центра Светлана Ганнушкина защищает Колтырина и Дмитриева. Она уверена, что это атака на правозащитное сообщество в целом и на «Мемориал» в частности:
«Безусловно, я в этом убеждена. Я абсолютно убеждена и в том, что Дмитриев абсолютно не виноват, и в том, что не виноват Колтырин».
Эксперт движения «За права человека» Татьяна Гаврилова оказалась бывшей заключённой: в 1999 г. ей дали 16 лет за разбой. В колонии она убила осуждённую, нанеся ей 42 ножевых ранения, но не понесла наказания. Татьяна заявила, что является сатанисткой – и её признали невменяемой.
На видео, снятом сотрудниками правоохранительных органов, руководитель Сахалинского правозащитного центра Анатолий Томилов рассказывает 9-летнему мальчику об античном искусстве – и о сексе. На другом видео – выпрашивает у девочки видео с интимными сценами. В конце 90-х Томилова судили за изнасилование солдат-срочников в армии.
Ещё один правозащитник по имени Святослав Хроменков, недавно получивший от ООН грант в размере $40 000, отказывается общаться с журналистами. Связано ли нежелание давать комментарии с использованием этого гранта? Возможно, Хроменков боится совсем других вопросов. Ему ли принадлежит страница «Ангелины Смолиной» в социальной сети, на которой опубликованы порнографические фотографии гомосексуального характера?
Что ещё скрывают «правозащитники»?
Кто и за что даёт этим людям зарубежные гранты?
Для каких целей они используют правозащитное движение в России?
И почему на Западе таких людей объявляют «жертвами режима» – без каких-либо доказательств?Телеканал провёл собственное расследование. Самых выдающихся «грантоедов» России покажет спецрасследование «Грантоеды: на голубом глазу!» – уже в эту пятницу, в 20:00 на ТЕРРА РЕН ТВ.