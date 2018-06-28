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Бизнес-бранч по теме кибербезопасности пройдет в Самаре

В Самаре в среду, 20 июня, состоится бизнес-бранч. Тема: «Кибербезопасность производственной сферы: законодательные инициативы и технологические решения». Инициатор встречи - ИД «Коммерсант Волга». Информационный партнер – телерадиокомпания «ТЕРРА». Из законодательных IT-новшеств 2018 года особо выделяется Федеральный закон «О безопасности критической 

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Самарский обком КПРФ определился с кандидатами на выборах 9 сентября

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18 июня 2018, 07:01
Поздравляем с Днем блогера!

Поздравляем с Днем блогера!

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Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»

Эксперты прогнозируют «выборы без интриги»

Эксперты предсказывают отсутствие второго тура на выборах губернаторов в сентябре. Победителями во всех субъектах, в том числе и в Самарской области, станут врио глав регионов, особых интриг здесь не ожидается, говорится в исследовании РБК. ​В единый день голосования, 9 
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ТЕРРА поздравляет с Днем России
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«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
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