АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора Самарской области, выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва, выборов депутатов Думы городского округа Сызрань VII созыва, а также дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, в эфире телеканала «ТЕРРА» составляет:
|№ п/п
|Дни недели
|Время выхода
|Рекламные ролики, цена за 1 минуту
|1.1
|Будни/выходные
|с 06-57 до 17-59
|50 000,00
|1.2
|Будни/выходные
|с 18-00 до 23-59
|50 000,00
|1.3
|Будни/выходные
|с 24-00 до 03-00
|50 000,00
|№ п/п
|наименование
|хронометраж
|цена
|
1
|Участие зарегистрированных кандидатов в программах т/к «ТЕРРА»
|1 минута
|6 000,00
|2
|Производство и размещение видеофильмов выборной тематики
|1 минута
|31 000,00
|3
|Производство информационного видеоролика
|до 1 минуты
|31 000,00
|4
|Размещение готового видеофильма выборной тематики
|1 минута
|16 200,00
|
5
|Производство и размещение видеосюжетов в программах т/к «ТЕРРА»
|
|94 500,00
Цены указаны с учетом НДС – 18%.
Контактные данные:
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
Адрес: 443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «А», 5 этаж, телефон: 8(846) 341-11-00
Лицензия ТВ № 23070 от 13. 03. 2013 г. выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Лицензия ТВ № 21112 от 20. 06. 2012 г. выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора Самарской области, выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва, выборов депутатов Думы городского округа Сызрань VII созыва, а также дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, в эфире радиоканала «ТЕРРА» составляет:
|№ п/п
|Дни недели
|Время выхода
|Рекламные ролики, цена за 30 секунд
|
Программа
(хронометраж 1 минута), руб.
|1.1
|Будни/выходные
|с 07-00 до 11-00
|5 890,00
|
13 500,00
|1.2
|Будни/выходные
|с 11-00 до 17-00
|4 060,00
|1.3
|Будни/выходные
|с 17-00 до 20-00
|5 890,00
|1.4
|Будни/выходные
|с 20-00 до 07-00
|4 060,00
2. Производство аудиопродукции выборной тематики:
Информационный аудиспот – 3 500,00 рублей (1 шт.)
Цены указаны с учетом НДС – 18%
Контактные данные:
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
Адрес: 443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «А», 5 этаж
Телефон: 8(846) 341-11-00
Лицензия РВ № 20763 от 14.05. 2012 г. выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство: ЭЛ№ТУ63-00864 от 20.07.16. выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ООО «СРЦ» сообщает, что стоимость эфирного времени для размещения агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Самарская область – Самарский одномандатный избирательный округ №158, досрочных выборов Губернатора Самарской области, выборов депутатов Думы городского округа Тольятти VII созыва, выборов депутатов Думы городского округа Сызрань VII созыва, а также дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области, назначенных на 9 сентября 2018 года, в эфире радиоканала «Самарский радиовещательный центр - SBC» составляет:
Размещение политической рекламы в эфире радиостанции «DFM в Самаре»
|№ п/п
|Дни недели
|Время выхода
|Рекламные ролики, цена за 30 секунд
|
Программа
(хронометраж 1 минута), руб.
|1.1
|Будни/выходные
|с 07-00 до 11-00
|2 715,00
|
6 500,00
|1.2
|Будни/выходные
|с 11-00 до 17-00
|2 265,00
|1.3
|Будни/выходные
|с 17-00 до 20-00
|2 715,00
|1.4
|Будни/выходные
|с 20-00 до 07-00
|1 845,00
Цены указаны с учетом НДС – 18%
Контактные данные:
ООО «СРЦ»
Адрес: 443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 «А», 5 этаж,
телефон: 8(846) 341-11-00
Лицензия РВ № 20062 от 27. 02. 2012 г. ФС по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций.