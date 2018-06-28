«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»! 1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:



с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года … 1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года