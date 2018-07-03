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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Более 3 миллиардов рублей направят на улучшение условий труда работников АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис подписал программу по улучшению условий труда работников автогиганта. Она рассчитана до 2020 года и на ее реализацию планируется направить более 3 миллиардов рублей. 969 миллионов из этой суммы направят в этом году.

Как отмечает пресс-служба «АвтоВАЗа», в 

3 июля 2018, 02:35
Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Зарплаты работников АвтоВАЗа повысят на 6,9%

Окладная часть работников АвтоВАЗа будет увеличена почти на 7%. Такое решение приняли руководители завода после активных переговоров с профсоюзом. АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат работникам с 1 июля 2018 года на 6,9%. Будут повышены тарифные ставки и оклады, при этом 

28 июня 2018, 11:53
АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY

АвтоВАЗ отзовет для ремонта 7220 автомобилей Lada XRAY

АвтоВАЗ отзывает 7220 автомобилей Lada XRAY, выпущенных с ноября прошлого года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. По данным Росстандарта, причиной отзыва транспортных средств является наличие газовых раковин в поворотном кулаке, выполненных из серого чугуна вместо 

27 июня 2018, 11:47
АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

АвтоВАЗ временно остановит сборку Lada с июля

В Тольятти и Ижевске АвтоВАЗ во второй половине лета остановит сборку автомобилей Lada. Это связано с корпоративным отпуском. Конвейеры остановят на три недели с 23 июля. До 12 августа на площадках автогиганта будут проводить работы по ремонту и наладке оборудования, 

19 июня 2018, 11:52
Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.

Стоит отметить, что эта стоянка стала 
14 июня 2018, 02:35
12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре из автомобилей выстроят слово «Россия»

12 июня в Самаре пройдет автомобильный флешмоб. Организаторы решили составить из машин слово «Россия» в цветах триколора. Мероприятие приурочено к празднования Дня России.

Сбор участников пройдет на территории автодрома, расположенного по адресу Антонова-Овсеенко, 9а. Построение стартует в 13:00. Через час после 

9 июня 2018, 01:42
С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

С берега Сухой Самарки сносят лодочную станцию

В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную 

8 июня 2018, 04:58
Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

Экскаватор с гидромолотом снес магазин у Хлебной площади в Самаре

В Самаре у Хлебной площади снесли магазин, который, по данным судебных приставов, занимал территорию незаконно. Речь идет о двух участках площадью 41,2 и 30 квадратных метров, расположенных на пересечении улиц Крупской и Алексея Толстого. Суд обязал организацию, открывшую магазин, снести 

6 июня 2018, 11:11
Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

Парад фейерверков пройдет 12 июня в Самаре

12 июня в Самаре будет отмечаться День России. Своеобразной завершающей точкой программы торжеств станет грандиозное пиротехническое шоу. На 4-й очереди набережной жителям города покажут целый Парад фейерверков. В нем примут участие сразу несколько коллективов из разных регионов страны:

• «Пиро-Шоу» г. 

6 июня 2018, 10:04
Павильон «Продукты» на Владимирской снесут в Самаре

Павильон «Продукты» на Владимирской снесут в Самаре

В Самаре администрация Железнодорожного района намерена снести павильон «Продукты», расположенный на улица Владимирской, около дома номер 45. Объект вносят в реестр незаконно установленных на территории района нестационарных объектов потребрынка. Чиновники опубликовали обращение к владельцу торговой точки с предложением о добровольном 

29 мая 2018, 10:17
27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

27 мая в Струкачах состоится фестиваль «Пресса-2018»!

В Самаре в Струковском саду в воскресенье, 27 мая, состоится фестиваль журналистики «Пресса-2018», в котором примут участие большинство самарских телеканалов и изданий. Центральной площадкой фестиваля станет сцена телерадиокомпании «ТЕРРА» у памятника Максиму Горькому. На ней пройдут выступления артистов и конкурсы 

25 мая 2018, 03:01
7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

7 мая - День радио: «ТЕРРА» поздравляет слушателей, коллег и партнеров с праздником!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании «ТЕРРА» это особенный день. В 
7 мая 2018, 09:45
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