В Тольятти на улице Революционной к осени снесут бетонные конструкции, мешающие строительству выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Об этом говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который подготовит территорию, объявила мэрия Тольятти. Цена контракта - 18 миллионов 200 тысяч рублей. Согласно техзаданию, исполнителю требуется провести демонтаж бетонных конструкций и обеспечить устройство тепловых сетей. Сам проект выставочного зала также предусматривает сооружение сквера, фонтана и игровых площадок. Как уже сообщала «ТЕРРА», муниципальный контракт на создание выставочного комплекса и парка в прошлом году выиграла фирма ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы из Сызрани Евгением Серпером. Примерная стоимость объекта - почти 500 миллионов рублей. По данным Минпромторга, всего на юбилей АвтоВАЗа планируется потратить около 50 миллиардов рублей - их направят на строительство, реконструкцию и капремонт объектов Тольятти. Для сравнения: примерно столько же было выделено на подготовку Самары к ЧМ-2018 по футболу.
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