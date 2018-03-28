Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.
По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом от показаний отказался. Его должны были судить в Самарском областном суде, но заседание так и не состоялось. Как выяснилось, Шайахметов пытался покончить с собой. Его пытались спасти, доставив в больницу, но там мужчина скончался.
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