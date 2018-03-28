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Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Сельчанин чуть не убил собутыльника в Самарской области

Посиделка на троих в Безенчукском районе едва не закончилась убийством. Поначалу все шло нормально. Но через некоторое время двое мужчин поссорились. Во время перепалки один из них схватил нож, и замахнулся им на оппонента.

Потерпевший рассказал обо всем полицейским. Правоохранители изъяли 

27 марта 2018, 04:29
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двух серийных воров будут судить в Сызрани

Двое жителей Сызрани пошли под суд по подозрению в серии крупных краж из гаражей. Ущерб, нанесенный в результате их преступной деятельности, оценивается более чем в 1 миллион рублей.

По версии правоохранитлей, злоумышленники действовали по заранее оговоренному плану. Роли каждого были тщательно 

27 марта 2018, 10:13
Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

Житель Волжского района устроил в квартире теплицу для выращивания конопли

В Красноярском районном суде начались слушания до делу, заведенному на 27-летнего жителя поселка Мирный. Мужчина обвиняется в культивировании наркотиков.

Молодой человек был задержан в октябре прошлого года после того, как в его квартире прошел обыск. Правоохранители обнаружили у него массу свертков 

26 марта 2018, 07:41
Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

Мужчина порезал бывшей возлюбленной лицо в Самарской области

На днях в полицию поступило сообщение от медиков из Похвистневского района. К ним привезли женщину с ножевыми ранениями.

Сначала правоохранители приехали в лечебное учреждение, а потом направились на место происшествия. Там они восстановили картину инцидента. Оказалось, что потерпевшая стала жертвой бывшего 

26 марта 2018, 11:28
Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Директор стройфирмы продал парковочное место, а потом переоформил его на сожительницу в Тольятти

Тольяттинские полицейские раскрыли мошенничество, которое совершил руководитель строительной фирмы. 55-летний мужчина заключил с клиентами сделку о продаже парковочного места в новостройке в Комсомольском районе. Однако впоследствии злоумышленник не довел до конца регистрацию документов. Он просто переоформил проданный и оплаченный объект 

20 марта 2018, 11:01
Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой

Британец в поисках любви отправился на шоу, потерял работу и покончил с собой

22-летний Уоткинс устроился на работу в необычный музей сразу после завершения учебы, и в ходе испытательного срока  решил найти себе пару в популярной на английском ТВ передаче.
21 сентября 2017, 10:19
В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 12-летний мальчик пытался покончить с собой

В Сызрани 1 февраля пытался покончить с собой 12-летний мальчик. Попытку суицида удалось предотвратить родителям ребенка. Они вызвали «скорую», которая доставила его в горбольницу № 2 на Образцовской площадке. Оттуда сигнал о случившемся поступил в местную полицию.
В настоящее время 
4 февраля 2017, 05:30
На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

На самарском рынке «Шапито» нашли тело 21-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 21-летней девушки. Ее тело нашли сегодня, 22 января, утром на рынке «Шапито».

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елены Шкаевой, тело девушки находилось между контейнеров. 

22 января 2017, 03:28
В Подмосковье онкобольной себя подорвал на самодельной бомбе

В Подмосковье онкобольной себя подорвал на самодельной бомбе

В подмосковном Домодедове 52-летний местный житель скончался после взрыва в собственной квартире. Об этом сообщают отечественные средства массовой информации.
Как отмечается, мужчина страдал онкологическим недугом. Сейчас все обстоятельства этого чрезвычайного происшествия выясняют правоохранители в ходе проводимого расследования.
По предварительной версии, 

16 августа 2016, 01:06
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