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Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Сызрани полицейские задержали насильника из Красноярска

В Самарской области полиция на транспорте задержала мужчину, который скрывался от следствия. Этого человека должны были судить за сексуальное насилие и развратные действия, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте. Но 24-летний житель Красноярска попытался добраться по железной дороге из 
10 октября 2018, 03:09
Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

Самарец пытался всучить полицейскому взятку в 400 тысяч рублей

В суд Железнодорожного района Самары передали уголовное дело в отношении местного жителя. По версии следствия, 1 марта в здании ОП № 5 У МВД России по Самаре этот человек попытался передать силовику 200 тысяч рублей — часть взятки в 400 
9 октября 2018, 03:12
Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

Тольяттинец угнал грузовик и сдал его на металлолом

На днях в полицию Тольятти за помощью обратился 52-летний мужчина. У него угнали грузовик ГАЗ-3307. Он пояснил, что машина была не на ходу. Владелец оставил автомобиль около магазина на улице Дзержинского, где она простояла полгода. Потом фургон исчез.

В результате проведенных 

9 октября 2018, 12:15
Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

Свадьба с огоньком и грохотом: в Самаре дома постройки 19 века спасли от опасного фейерверка

В Самаре произошла необычная история, когда силовикам пришлось защищать горожан от масштабного салюта и его последствий. 21 сентября местные жители увидели, что на пересечении улиц Рабочей и Галактионовской около жилых домов будет какое-то шоу.

Пиротехники готовили к запуску фейерверк 
9 октября 2018, 08:21
Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

Пенсионерку, которая выкинула с балкона третьего этажа 5-летнюю девочку, будут судить в Самаре

В Самаре завершено расследование уголовного дела, заведенного на пенсионерку, едва не убившую девочку. Инцидент произошел 21 июня этого года. В этот день 70-летняя женщина сильно напилась и по неизвестной причине набросилась на 5-летнюю девочку, находящуюся в одной квартире со злоумышленницей. 

9 октября 2018, 07:32
Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

Двоих пензенцев, у которых нашли более 3 килограммов наркотиков, будут судить в Самаре

В Самаре будут судить двоих жителей Пензы. Они подозреваются в торговле наркотиками в особо крупном размере.
 
По версии следствия, в декабре прошлого года мужчины вступили в преступную группировку. Они «подрядились» на раскладку запрещенных веществ по тайникам. Свой «груз» они 

8 октября 2018, 03:24
В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В Тольятти посадили водителя, сбившего двух женщин

В суде Центрального района Тольятти завершился процесс над 22-летним местным жителем. 15 января этого года молодой человек, будучи пьяным, сел за руль автомобиля. Несмотря на зимние условия, мужчина ехал по улице с превышением скорости. В итоге, легковушка потеряла управление, врезалась 
3 октября 2018, 03:31
В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. 
6 августа 2018, 12:53
31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

31 нелегального мигранта выдворили приставы из Самарской области

Управление федеральной службы судебных приставов по Самарской области отчиталось о депортации очередной группы нелегальных мигрантов. С 4 по 10 июня регион покинул 31 человек. Всего с начала года самарские приставы выдворили из страны 340 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают сотрудники 

14 июня 2018, 12:38
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранец прописывал мигрантов в доме без фундамента, стен и крыши

Сызранская прокуратура провела проверку исполнения жителями города миграционного законодательства. В итоге, в поле зрения работников надзорной  службы попал мужчина. Оказалось, что он занимался фиктивной пропиской мигрантов. За четыре года сызранец оформил регистрацию для шестерых человек. Прописывал он их в разрушенном 

30 марта 2018, 01:10
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