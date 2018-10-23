В Самаре завершено уголовное дело против четверых родственников, которые занимались нелегальным семейным бизнесом. Они организовали настоящий конвейер по фиктивной постановке мигрантов на учет. По версии следствия, 44-летняя женщина и 50-летний мужчина регистрировали «клиентов» по месту пребывания. Еще одна женщина ставила мигрантов на учет, трудоустраивая их в фирме, которая, фактически, не вела никакой деятельности.
Вычислить предприимчивое семейство правоохранители смогли благодаря тому, что регулярно ловили их «клиентов». С января 2016 года по сентябрь 2017 года полицейские изъяли 191 уведомление о прибытии иностранцев. Владельцы фиктивных документов были прописаны по 14 адресам.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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