60-летняя жительница Безенчукского района Самарской области попалась на даче взятки полицейскому. Предпринимательница нарушила закон, торгуя спиртным после 23:00. Она попыталась «договориться» с правоохранитлем, предложив не составлять никаких документов за 15 тысяч рублей.
Офицер сразу доложил обо всем своему руководству. Подозреваемая была задержана на месте происшествия. На женщину завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Ей может грозить до 8 лет тюрьмы. Предпринимательница оставлена на свободе под подпиской о невыезде, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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