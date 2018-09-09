|
Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг
|
9 сентября 2018, 02:38
|
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме
|
9 сентября 2018, 01:11
|
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области
|
9 сентября 2018, 12:27
|
Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и …
|
9 сентября 2018, 11:51
|
В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина
В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая».
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
|
9 сентября 2018, 09:33
|
Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах
|
9 сентября 2018, 09:17
|
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области
|
18 марта 2018, 05:41
|
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России
Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать, несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 …
|
18 марта 2018, 02:26
|
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области
|
18 марта 2018, 01:27