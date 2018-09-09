2
40
00
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
Все видео

Материалы по теме:

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

Дмитрий Азаров: Уверен, что жители Самарской области исполнят свой гражданский долг

День выборов в Самарской области в самом разгаре. Явка на 12 часов дня по выборам губернатора составила почти 19% -проголосовали 445 тысяч избирателей. По выборам в Госдуму - чуть больше 17%, в абсолютных цифрах это более 80.000 человек. 

«Если говорить только 

9 сентября 2018, 02:38
Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Не пропустим ничего интересного: съемочная группа «ТЕРРЫ» дежурит в Облизбиркоме

Съемочная группа «ТЕРРЫ» постоянно работает в Облизбиркоме. Сюда стекаются все самые свежие данные о ходе выборов и мы сразу же передаем их в эфир.

Напомним, что сегодня «ТЕРРА» работает в особом режиме. Выпуски новостей и информацией о ходе избирательной 
9 сентября 2018, 01:11
Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области

Появились первые данные о явке на выборах в Самарской области



Избирательные участки в Самарской области 9 сентября открылись синхронно в 8 утра. Традиционно первые часы считаются пиковыми по числу голосующих. Всего воспользоваться своим законным правом могут 2,4 млн. граждан, зарегистрированных в 
9 сентября 2018, 12:27
Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Долг исполнил: Дмитрий Азаров проголосовал на выборах в Самарской области

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах. Глава региона пришел на избирательный участок №2918, расположенном в здании школы №132. На участок Дмитрий Азаров пришел  приподнятом настроении. Опустив свой бюллетень в КОИБ, он пообщался с работниками избирательного участка и 
9 сентября 2018, 11:51
В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В Самаре запустили подсветку у ракеты-носителя на проспекте Ленина

В субботу, 8 сентября, в Самаре запустили художественную иллюминацию ракеты-носителя «Союз», расположенной на проспекте Ленина около музея «Самара Космическая». 
 
- Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, - сообщили представители мэрии Самары.
 
Напомним, что за необходимое оборудование — 53  светодиодных 
9 сентября 2018, 09:33
Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

Спикер Гордумы Самары Алексей Дегтев проголосовал на выборах

В числе первых самарцев, которые пришли на избирательные участки, стал спикер Гордумы Алексей Дегтев. Он исполнил свой гражданский долг на участке, расположенном на улице Радонежской.

Напомним, в это воскресенье в Самарской области избираются губернатор, депутат Госдумы и члены представительных 
9 сентября 2018, 09:17
Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей проголосовала на выборах президента РФ в Самарской области

Почти половина избирателей в Самарской области отдала свои голоса на выборах президента России. По состоянию на 15:00 явка составила 49,23%, или 1,19 миллиона человек.

Наиболее активно голосуют жители Красноармейского и Пестравского районов — 74,97% и 74,92% соответсвенно. Самую низкую явку пока 

18 марта 2018, 05:41
Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Самарские избиратели активно голосуют на выборах президента России

Высокую активность избирателей на участках во время выборов президента России фиксируют не только официальные представители облизбиркома, но и журналисты ТРК “Терра”. В некоторых местах появляются даже небольшие очереди. Люди идут голосовать,  несмотря на сильный снегопад, который обрушился на регион 18 

18 марта 2018, 02:26
К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

К 12:00 на выборах президента проголосовали 28,81% избирателей Самарской области

На 12:00 явка на выборах президента России в Самарской области составила 28,81%. Судя по данным региональной избирательной комиссии, опережение показателей 2012 года увеличивается. 6 лет назад к полудню свои голоса отдали только 23,71% жителей области.

В выборах президента России в регионе 

18 марта 2018, 01:27
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх