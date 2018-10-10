Председатель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба, сейчас он рассматривает предложение о переходе в блок "Корпоративный бизнес" центрального аппарата. Подчеркивается, что это новая практика Сбербанка, когда происходит ротация председателей территориальных банков, работающих на одном месте пять и более лет, таким образом наработанный опыт должен быть использован для развития различных подразделений кредитного учреждения. После того как обе кандидатуры будут согласованы с Центробанком, место Ситнова займет Александр Анащенко, ранее руководивший Западно-Сибирским банком.
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
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11 августа 2018, 12:45
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В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль
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18 июля 2018, 09:29
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Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»
Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.
Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». …
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17 июля 2018, 10:03
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40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке
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4 июля 2018, 02:54
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Поволжский Сбербанк удостоен премии «СоУчастие» за вклад в развитие корпоративного донорства
19 сентября в Самаре состоялось торжественное вручение премии «СоУчастие» за вклад в развитие корпоративного донорства. Директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов вручил награду председателю Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» Владимиру Ситнову (на фото).
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19 сентября 2014, 04:46
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Поволжский Сбербанк выступил партнером Молодежного форума «iВолга-2014»
Сбербанк стал одним из партнеров Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2014», который в эти дни проходит в фестивальном парке на Мастрюковских озерах. Для молодых инноваторов, участвующих в сессии «Ты предприниматель», Сбербанк подготовил насыщенную образовательную программу.
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24 июня 2014, 02:26
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«Ладья» готовится к открытию
Глава Самары Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка Владимир Ситнов посетили новое здание Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка.
ЦСКО «Ладья» является бэк-офисом Сбербанка, его основное назначение – удаленное проведение операций клиентов, минимизация времени обслуживания посетителей в офисах банка.
Сегодня здесь выпускаются и …
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31 марта 2014, 09:51
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Председатель Поволжского банка избран в члены совета «Союза работодателей Самарской области»
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20 марта 2014, 01:55