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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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В блогах: как же достал

В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью

Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.

"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень 
11 августа 2018, 12:45
В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

В блогах: Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль

Александр Иванников в "ФБ" пожаловался, насколько тяжело работать со Сбербанком предпринимателям.

"Звонок в Сбербанк для бизнеса - это всегда боль!" - утверждает автор. "Сначала висишь на линии, потом говорят, что клиентский менеджер - это секретные данные и надо назвать номер счета, 

18 июля 2018, 09:29
Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Стало известно, кто выплатит деньги клиентам «Газбанка»

Агентство по страхованию вкладов назвало организацию, через которую будут выплачиваться деньги клиентам АКБ «Газбанк». Конкурс выиграл «Сбербанк». Прием документов на получение денег, а также непосредственно выплаты начнутся 23 июля.

Отмечается, что в процессе возврата средств будут задействованы 100 структурных подразделений «Сбербанка». 

17 июля 2018, 10:03
40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

40 млн рублей пытались похитить с VIP-счета в Сбербанке

МВД России раскрыло организованную группу, которая пыталась похитить 40 млн рублей с банковского счета VIP-клиента Сбербанка. В ходе оперативных мероприятий в Санкт-Петербурге и одном из городов Поволжья были задержаны 9 человек, пятеро из которых были сотрудниками банка. По версии полиции, 

4 июля 2018, 02:54
Поволжский Сбербанк удостоен премии «СоУчастие» за вклад в развитие корпоративного донорства

Поволжский Сбербанк удостоен премии «СоУчастие» за вклад в развитие корпоративного донорства

19 сентября в Самаре состоялось торжественное вручение премии «СоУчастие» за вклад в развитие корпоративного донорства. Директор ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергей Кузнецов вручил награду председателю Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» Владимиру Ситнову (на фото).
 
Премия призвана поддержать 

19 сентября 2014, 04:46
Поволжский Сбербанк выступил партнером Молодежного форума «iВолга-2014»

Поволжский Сбербанк выступил партнером Молодежного форума «iВолга-2014»

Сбербанк стал одним из партнеров Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2014», который в эти дни проходит в фестивальном парке на Мастрюковских озерах. Для молодых инноваторов, участвующих в сессии «Ты предприниматель», Сбербанк подготовил насыщенную образовательную программу.
 
В один из первых 

24 июня 2014, 02:26
«Ладья» готовится к открытию

«Ладья» готовится к открытию

Глава Самары Дмитрий Азаров и председатель Поволжского банка Владимир Ситнов посетили новое здание Центра сопровождения клиентских операций Сбербанка.

ЦСКО «Ладья» является бэк-офисом Сбербанка, его основное назначение – удаленное проведение операций клиентов, минимизация времени обслуживания посетителей в офисах банка.

Сегодня здесь выпускаются и 

31 марта 2014, 09:51
Председатель Поволжского банка избран в члены совета «Союза работодателей Самарской области»

Председатель Поволжского банка избран в члены совета «Союза работодателей Самарской области»

14 марта 2014 года в Самаре прошло годовое общее собрание членов регионального объединения работодателей «Союз работодателей Самарской области». Одним из пунктов повестки собрания стало избрание членов совета Союза, в который вошел председатель Поволжского банка Владимир Ситнов (на фото). 
 
20 марта 2014, 01:55
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