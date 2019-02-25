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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной 
25 февраля 2019, 09:39
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области

Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего 
25 февраля 2019, 07:17
Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

Реальные доходы населения Самарской области сокращаются

В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с 
25 февраля 2019, 07:08
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям

В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, 
21 февраля 2019, 05:23
Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров

Новым тренером самарских пляжных «Крыльев Советов» назначен Эмиль Джабаров. Об этом рассказали в министерстве спорта Самарской области. Ранее он работал в подмосковном «Новаторе», а в 2014 голу выиграл Чемпионат и Кубок России с «Ротором-Волгоград», в 2016 - «серебро» с командой 
15 февраля 2019, 11:10
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста

Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста

Региональное министерство промышленности и торговли вместо Николая Брусникина, занявшего этот пост с приставкой врио всего несколько месяцев назад, возглавит Михаил Жданов. Это первый зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом в кулуарах правительства, по данным собственных источников ТЕРРы, 

16 октября 2018, 05:35
Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности

Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева 

24 сентября 2018, 04:25
Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития

Александр Кобенко прокомментировал свой уход с поста врио вице-губернатора, министра экономического развития Самарской области. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети.

По словам Кобенко, смена места работы стала для него непростым решением. Он отметил, что за последние 
7 августа 2018, 02:37
Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?

1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва 

1 августа 2018, 06:04
Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.

Напомним, с 2007 года областной суд 

14 июня 2018, 09:25
Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около 

17 ноября 2017, 02:46
Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет

Сегодня, 4 сентября, такое решение принял Самарский областной суд. Служители Фемиды рассмотрели жалобу депутата городской думы столицы губернии Владимира Сюсина на отказ в регистрации в качестве кандидата в районный совет.

Напомним, следственный комитет обвиняет народного избранника в получении 
4 сентября 2015, 02:23
В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары

В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова попала в ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России. Необычный список в честь Международного женского дня опубликовало Российское агентство правовой и судебной информации. Рейтинг формировался путем опроса профессиональных юристов. Любовь Дроздова - на 14-м месте. Возглавила 

7 марта 2014, 04:29
За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

Судьи Самарской области подвели итоги ушедшего года. За последний год самарцы стали на 40% чаще обращаться в суды через Интернет. При этом число уголовных дел за минувшие 12 месяцев сократилось почти на 6%. А вот гражданских стало больше на 10%. 

7 февраля 2014, 11:39
Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда

Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда

Вновь назначенный председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова сегодня, 12 июля, получила удостоверение за подписью Президента России Владимира Путина. Документ ей вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Дроздова будет руководить областным судом в течение 6 лет. Это 

12 июля 2013, 02:50
Главным следователем Самарской области станет Зигмунд Ложис?

Главным следователем Самарской области станет Зигмунд Ложис?

Следственное управление Следственного комитета по Самарской области может возглавить Зигмунд Ложис. По данным источника «ТЕРРЫ», его кандидатура - одна из самых вероятных. Ложис известен тем, что руководил расследованиями теракта в Домодедово и покушения на убийство председателя Самарского областного суда Любовь 

18 июня 2013, 03:26
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