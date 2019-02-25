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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Прокуратура проверит все управляющие компании в Самарской области
Уже в первом полугодии все управляющие компании Самарской области проверит прокуратура. В последнее время на работу УК стали массово жаловаться жители. Они подозревают коммунальщиков в нецелевом расходе средств. Надзорное ведомство проверит все организации отрасли, в том числе проведение ими текущего …
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25 февраля 2019, 07:17
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Реальные доходы населения Самарской области сокращаются
В Самарской области продолжается сокращение реальных доходов населения, говорится в отчете Самарастата. Ведомство подготовило данные за 2018 год. Согласно документу, среднемесячная заработная плата, начисленная в декабре прошлого года работникам организаций региона, составила 40 тысяч 651 рубль и по сравнению с …
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25 февраля 2019, 07:08
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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Дмитрию Азарову представили нового главу Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям
В четверг, 21 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с начальником Пограничного управления по Саратовской и Самарской областям генерал-майором Вадимом Митрейкиным. На этот пост Вадим Митрейкин был назначен указом президента в конце января, а ранее служил в Приморском крае, …
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21 февраля 2019, 05:23
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Новым тренером пляжных «Крыльев Советов» стал Эмиль Джабаров
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15 февраля 2019, 11:10
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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Руководитель регионального Минпрома Николай Брусникин ушел со своего поста
Региональное министерство промышленности и торговли вместо Николая Брусникина, занявшего этот пост с приставкой врио всего несколько месяцев назад, возглавит Михаил Жданов. Это первый зам. министра экономического развития, инвестиций и торговли. Об этом в кулуарах правительства, по данным собственных источников ТЕРРы, …
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16 октября 2018, 05:35
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Врио регионального министра ЖКХ Сергея Крайнева отстранили от должности
Кадровые перестановки в региональном правительстве. 24 сентября от своей должности был отстранен врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Об этом объявил губернатор Дмитрий Азаров. О причинах принятого решения пока информации нет. До объявления имени нового руководителя исполнять обязанности Крайнева …
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24 сентября 2018, 04:25
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Решение непростое: Александр Кобенко прокомментировал свою отставку с поста главы Минэкономразвития
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7 августа 2018, 02:37
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Глава Минимущества Самарской области Иван Ефанов уходит?
1 августа стало известно, что Иван Ефанов, полтора месяца назад занявший пост временно исполняющего обязанности регионального министерства имущественных отношений, сложил с себя эти полномочия. Эту информацию подтвердили источники ТЕРРЫ в правительстве. Официальных комментариев пока нет. Кто займет пост главы Минимущетсва …
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1 августа 2018, 06:04
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Открыта вакансия председателя Самарского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.
Напомним, с 2007 года областной суд …
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14 июня 2018, 09:25
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Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»
Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около …
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17 ноября 2017, 02:46
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Владимира Сюсина зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты в Кировский районный совет
Сегодня, 4 сентября, такое решение принял Самарский областной суд. Служители Фемиды рассмотрели жалобу депутата городской думы столицы губернии Владимира Сюсина на отказ в регистрации в качестве кандидата в районный совет.
Напомним, следственный комитет обвиняет народного избранника в получении …
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4 сентября 2015, 02:23
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В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова попала в ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России. Необычный список в честь Международного женского дня опубликовало Российское агентство правовой и судебной информации. Рейтинг формировался путем опроса профессиональных юристов. Любовь Дроздова - на 14-м месте. Возглавила …
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7 марта 2014, 04:29
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За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%
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7 февраля 2014, 11:39
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Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда
Вновь назначенный председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова сегодня, 12 июля, получила удостоверение за подписью Президента России Владимира Путина. Документ ей вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Дроздова будет руководить областным судом в течение 6 лет. Это …
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12 июля 2013, 02:50
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Главным следователем Самарской области станет Зигмунд Ложис?
Следственное управление Следственного комитета по Самарской области может возглавить Зигмунд Ложис. По данным источника «ТЕРРЫ», его кандидатура - одна из самых вероятных. Ложис известен тем, что руководил расследованиями теракта в Домодедово и покушения на убийство председателя Самарского областного суда Любовь …
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18 июня 2013, 03:26
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