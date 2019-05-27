3
45
26
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе

В  столице 63-го региона ведется проверка ДТП с участием автомобиля одного из местных таксопарков. Рано утром, в  05:30 в субботу, 25 мая, 36-летний водитель иномарки «Рено» с логотипом службы такси ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Зеленой. Он направлялся 
27 мая 2019, 11:45
В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными

Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и 
27 мая 2019, 11:23
В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти

В понедельник, 27 мая, в парке 60-летия Советской власти в Кировском районе начнут убирать стихийную свалку. Ранее жители столицы 63-го региона пожаловались в соцсетях на переполненные мусором урны, грязь и беспорядок. 
 
- Парк им 60-летия Советской Армии зарастает мусором! Все урны 
27 мая 2019, 11:00
Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса

Жительница поселка под Сызранью вызвала медиков после интима со своим приятелем. Врачи отмечают — в их практике еще не было случая, чтобы пациенты просили сделать прививку от туберкулеза. Обычно вакцинируют новорожденных еще в роддоме, затем — детей в 13 лет, 
27 мая 2019, 10:16
Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером

Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе.  В субботу, 25 мая, в  21:21 кабину пассажирского самолета Boing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара»  авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент 
27 мая 2019, 09:52
«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек

В среду, 22 мая, финальный матч Олимп Кубка России собрал 38 018 зрителей на самарском стадионе. Такие цифры назвали в официальном Твиттере Российского футбольного союза. К слову, стадион «Самара Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, вмещает 
23 мая 2019, 03:44
«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»

В среду, 22 мая, из одного из заведений общепита столицы 63-го региона в полицию доставили 54 человека. Их личности были установлены, правоохранители их опросили и отпустили. Проверка началась после того, как поступила жалоба сотрудников кафе на шумное поведение посетителей,
23 мая 2019, 08:42
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ

Матч между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком» стал самым посещаемым в 29 туре Российской премьер-лиги. На него пришли 37 276 зрителей. Напомним, что в субботу, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» волжане принимали соперников из «Спартака». Матч закончился поражением 
21 мая 2019, 09:05
Молодежки

Молодежки "Крыльев Советов" и "Спартака" сыграли вничью

В пятницу, 17 мая, молодежка "Крыльев" сыграла последний домашний матч сезона. На стадионе "Металлург" волжане разошлись миром со "Спартаком" из Москвы - 2:2. Уже завтра в поединке основ в заявку попадет впервые в сезоне лучший бомбардир турнира дублёров Егор Голенков. 
17 мая 2019, 04:37
10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» пройдет первый матч в рамках чемпионата мира по футболу. На поле сойдутся сборные Сербии и Коста-Рики. На этой игре ожидается до 10 тысяч зрителей-иностранцев. Эту цифру озвучил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

«Болельщики уже 

14 июня 2018, 10:49
В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К 

18 октября 2017, 10:43
Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы по представлению главы региона Николая Меркушкина внесли изменения в соответствующий законодательный акт и единогласно утвердили в должности Александра Фетисова.
Занимавший до сих пор пост заместителя председателя правительства региона бывший руководитель реготделения партии «Единая Россия» Александр Фетисов 

13 декабря 2016, 05:05
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх