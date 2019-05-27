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В Самаре таксист снес столб на Красноглинском шоссе
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27 мая 2019, 11:45
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В Самарской области Chevrolet Niva врезалась в иномарку с тремя пьяными
Стали известны подробности аварии с тремя пострадавшими в Самарской области. Напомним, поздно вечером в субботу, 25 мая, в Алексеевском районе, предположительно, водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris. Шофер и …
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27 мая 2019, 11:23
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В Самаре уберут стихийную свалку из парка 60-летия Советской власти
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27 мая 2019, 11:00
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Экстремальный интим: сельчанка из Самарской области вызвала «скорую» после секса
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27 мая 2019, 10:16
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Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером
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27 мая 2019, 09:52
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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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На финал Кубка России на «Самара Арену» пришли более 38 тысяч человек
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23 мая 2019, 03:44
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«Слишком шумели»: в Самаре задержали более 50 фанатов «Локомотива»
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23 мая 2019, 08:42
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Матч «Крыльев Советов» и «Спартака» стал первым по популярности в 29 туре РПЛ
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21 мая 2019, 09:05
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Молодежки "Крыльев Советов" и "Спартака" сыграли вничью
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17 мая 2019, 04:37
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10 тысяч иностранных болельщиков ожидается на матче Сербия – Коста-Рика в Самаре
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14 июня 2018, 10:49
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В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца
Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К …
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18 октября 2017, 10:43
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Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены
Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.
Общая площадь пожара …
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4 августа 2017, 06:03
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Александр Фетисов – новый вице-губернатор Самарской области
Депутаты Самарской губернской думы по представлению главы региона Николая Меркушкина внесли изменения в соответствующий законодательный акт и единогласно утвердили в должности Александра Фетисова.
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13 декабря 2016, 05:05
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