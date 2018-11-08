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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда
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8 ноября 2018, 01:12
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Полпред президента принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО
В эти дни в Самаре работает полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Сегодня в губернской думе он принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов представительной власти субъектов Российской федерации ПФО. Оно было посвящено вопросам патриотического воспитания граждан на …
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7 ноября 2018, 11:45
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Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 11:18
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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26 октября 2018, 11:49
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Глава Жигулевска Владимир Классен подал в отставку
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26 октября 2018, 09:20
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Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов
Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.
Во вторник, 3 июля, …
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3 июля 2018, 07:00
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В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить
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20 декабря 2017, 02:21
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Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете
Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. …
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20 декабря 2017, 11:53
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Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден
Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное …
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30 ноября 2017, 05:47