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Материалы по теме:

В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самарской области введут усиленный лабораторный контроль за продукцией, поступающей на территорию региона из Таиланда. Дело в том, что в креветках, транспортированных из этой страны, нашли мышьяк. Кроме того, усиленный лабораторный контроль ввели и в отношении рыбной продукции — в 
8 ноября 2018, 01:12
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Полпред президента принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО

Полпред президента принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов госвласти субъектов РФ ПФО

В эти дни в Самаре работает полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Сегодня в губернской думе он принял участие в заседании Ассоциации законодательных органов представительной власти субъектов Российской федерации ПФО. Оно было посвящено вопросам патриотического воспитания граждан на 
7 ноября 2018, 11:45
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Прожиточный минимум для самарских пенсионеров остался прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
26 октября 2018, 11:49
Глава Жигулевска Владимир Классен подал в отставку

Глава Жигулевска Владимир Классен подал в отставку

Стало известно, что глава Жигулевска Владимир Классен решил оставить свой пост.
 
- По мотивам личного характера я принял решение покинуть пост главы городского округа Жигулевск по собственному желанию! Благодарю всех за совместную плодотворную работу и желаю всем успехов в дальнейшем! 
26 октября 2018, 09:20
Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Что произошло в Самарской губдуме после демарша группы депутатов

Очередное пленарное заседание Самарской губернской Думы, прошедшее во вторник, должно было закрыть парламентский сезон. Однако его чуть не сорвала группа депутатов, которые совершили демарш и покинули зал. Тем не менее, после экстренного перерыва работа думцев была возобновлена.

Во вторник, 3 июля, 

3 июля 2018, 07:00
В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить

В больницах и санаториях Самары могут разрешить курить - в специально отведенных для этого помещениях. На заседании комитета Самарской губдумы по здравоохранению в понедельник, 18 декабря, обсудили вопрос о разрешении курения табака в специально отведенных местах на улице или в 
20 декабря 2017, 02:21
Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Идею возврата прямых выборов мэра Самары не поддержали в комитете

Возврата прямых выборов мэра и муниципальных депутатов Самары, скорей всего, не будет. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Самарской губернской думы отклонил предложение регионального отделения партии «Яблоко» провести референдум, на котором жителям города предлагалось бы одобрить такую инициативу. 

20 декабря 2017, 11:53
Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Бюджет Самарской области на 2018 год утвержден

Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное 

30 ноября 2017, 05:47
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