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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Вклад Газбанка в Поисковое движение России

Вклад Газбанка в Поисковое движение России

Самарский поисковый отряд «Волжане» получил в подарок от Газбанка глубинный металлоискатель. Теперь юные поисковики, в том числе 20 школьников, отправятся в Волгоградскую область на «Всероссийскую вахту памяти-2018» полностью укомплектованными.

 

«Волжане» - один из старейших отрядов Cамарской области. За годы своей работы, 

28 марта 2018, 06:21
«Газбанк» вошел в Топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes

«Газбанк» вошел в Топ-100 самых надежных российских банков по версии Forbes

«Газбанк» вошел в сотню самых надежных российских банков, по версии авторитетного экономического издания Forbes. Его аналитики ставили перед собой задачу определить, каким именно финансовым учреждениям можно доверять при принятии решения о размещении там средств. В итоговом ТОП-100 «Газбанк» занял 78-е 

22 марта 2018, 04:07
В «Газбанке» назначат нового председателя правления

В «Газбанке» назначат нового председателя правления

Совет директоров АО АКБ «Газбанк» принял решение о назначении на пост председателя правления Владимира Аверина (на фото). ЦБ должен утвердить его кандидатуру в течение месяца с момента подачи документов. В настоящее 
21 марта 2018, 09:36
Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Муниципальное предприятие «Благоустройство» займет 350 миллионов рублей у «Газбанка»

Кредит понадобился для пополнения оборотных средств. Итоги объявленных МП торгов стали известны в пятницу. Речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии сроком до 31 июля 2020 года под 18% годовых. За пользование займом «Благоустройство» заплатит 115 миллионов рублей. Впрочем,  Как 

13 октября 2017, 06:55
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