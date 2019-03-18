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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией

В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом 
18 марта 2019, 04:50
21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС

В четверг, 21 марта, в Самаре включат электросирены и сиренно-речевые установки на крышах жилых и административных зданий. Сделать это планируется с 10:00 до 10:05 по местному времени. Как сообщили в самарской мэрии, на этот день запланировали проверку региональной автоматизированной системы 
18 марта 2019, 05:41
В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши

В понедельник, 18 марта, в поселке Зубчаниновка в Кировском районе областной столицы случилось ЧП: на пожилого человека сошла лавина снега с крыши многоквартирного дома № 154 на улице Серноводской. По словам очевидца в соцсетях, пострадавший шел выбросить мусор, когда попал 
18 марта 2019, 04:58
В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге

В понедельник, 18 марта, в Ставропольском районе ребенка унесло на льдине. 12-летний мальчик играл в Волжском заливе в Яблоневом Овраге и оказался в смертельно опасной ситуации: лед тронулся и школьник очутился на льдине на середине реки, далеко от берега. На 
18 марта 2019, 04:34
Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку

Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова покинула свой пост. Она занимала его с марта 2007 года. Известно, что Любовь Дроздова ушла в отставку по собственному желанию, а исполняющим обязанности назначен зампредседателя Вадим Кудинов. Напомним, что еще в прошлом году
25 февраля 2019, 05:26
Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда. Конкурс был объявлен в июне, так как у нынешней главы инстанции Любови Дроздовой вскоре истекает трудовой контракт. В третий раз претендовать на эту должность она не 
28 ноября 2018, 09:42
Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Открыта вакансия председателя Самарского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.

Напомним, с 2007 года областной суд 

14 июня 2018, 09:25
Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»

Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около 

17 ноября 2017, 02:46
В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары

В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары

Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова попала в ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России. Необычный список в честь Международного женского дня опубликовало Российское агентство правовой и судебной информации. Рейтинг формировался путем опроса профессиональных юристов. Любовь Дроздова - на 14-м месте. Возглавила 

7 марта 2014, 04:29
За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%

Судьи Самарской области подвели итоги ушедшего года. За последний год самарцы стали на 40% чаще обращаться в суды через Интернет. При этом число уголовных дел за минувшие 12 месяцев сократилось почти на 6%. А вот гражданских стало больше на 10%. 

7 февраля 2014, 11:39
Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда

Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда

Вновь назначенный председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова сегодня, 12 июля, получила удостоверение за подписью Президента России Владимира Путина. Документ ей вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Дроздова будет руководить областным судом в течение 6 лет. Это 

12 июля 2013, 02:50
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