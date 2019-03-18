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В Самаре отметят воссоединение Крыма и Севастополя с Россией
В понедельник, 18 марта, в Самарской области пройдет общественная акция «Соединяя сердца!». Она посвящена празднованию пятилетней годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Каждый желающий может написать свои поздравления в интерактивном планшете в социальных сетях через аккаунты с хэштегом …
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18 марта 2019, 04:50
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21 марта в Самаре включат сирены оповещения о ЧС
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18 марта 2019, 05:41
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В Самаре на мужчину, который выбрасывал мусор, сошла лавина снега с крыши
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18 марта 2019, 04:58
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В Самарской области 12-летнего мальчика унесло на льдине по Волге
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18 марта 2019, 04:34
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Председатель Самарского облсуда Любовь Дроздова ушла в отставку
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25 февраля 2019, 05:26
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Кандидатуру Вадима Кудинова на пост председателя Самарского областного суда одобрила Высшая квалификационная коллегия судей
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28 ноября 2018, 09:42
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Открыта вакансия председателя Самарского областного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России открыла сразу несколько вакансий. Одна из них – председатель Самарского областного суда. Документы будут приниматься от соискателей до 16 июля. После истечения этого срока поступившие заявки на рассмотрение не попадут.
Напомним, с 2007 года областной суд …
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14 июня 2018, 09:25
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Самарский областной суд отклонил жалобу «жигулевских обнальщиков»
Приговор по делу «жигулевских обнальщиков», который пытались обжаловать адвокаты подсудимых, Самарский областной суд оставил без изменений. Напомним, как уже рассказывала «ТЕРРА», Александра и Сергея Анисифоровых, Александра Гадалина и Сергея Каменского служители Фемиды признали виновными в том, что они обналичили около …
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17 ноября 2017, 02:46
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В ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России вошла Любовь Дроздова из Самары
Председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова попала в ТОП-20 самых влиятельных судей-женщин России. Необычный список в честь Международного женского дня опубликовало Российское агентство правовой и судебной информации. Рейтинг формировался путем опроса профессиональных юристов. Любовь Дроздова - на 14-м месте. Возглавила …
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7 марта 2014, 04:29
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За год число интернет-обращений в суды Самарской области возросло на 40%
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7 февраля 2014, 11:39
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Любовь Дроздова получила удостоверение председателя Самарского облсуда
Вновь назначенный председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова сегодня, 12 июля, получила удостоверение за подписью Президента России Владимира Путина. Документ ей вручил главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. Дроздова будет руководить областным судом в течение 6 лет. Это …
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12 июля 2013, 02:50
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