В Самаре прошло совещание председателей Общественных советов, работающих при территориальных органах МВД в Приволжском федеральном округе. Подобные организации в регионах страны действуют с 2008 года, но все вместе они собрались впервые. Цель - обмен опытом работы.
Ольга Кравчук, начальник отдела информации ГУ МВД России по Нижегородской области рассказала о семинаре:
-Люди активно делятся своим опытом с проведением акций, решения тех или иных вопросов.
Здесь уже рождаются дружественные связи. Для нас это новый опыт, думаю, что традицию проведения подобных семинаров какой-нибудь регион подхватит, мы надеемся, что встретимся в каком-нибудь другом регионе.
-Представитель Оренбургской области, председатель Общественного совета сделал предложение ввести Институт помощников членов Общественного совета. С целью, чтобы расширить круг людей, которые занимаются этими проблемами. Он акцент сделал на молодежь, - подчеркнул председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов.
Жалобы от граждан общественный совет при ГУВД Самарской области принимает в письменном виде. Их можно оставить на КПП по адресу улица Соколова, 34.
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