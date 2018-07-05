Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи с этим жителей области призывают быть бдительными и осторожными.
Во время грозы лучше держаться подальше от стен домов, рекламных конструкций и высоковольтных линий. По возможности лучше пережидать непогоду, находясь в помещении.
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