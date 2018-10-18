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Материалы по теме:

Самарцам предлагают стать «Лидерами России»

Самарцам предлагают стать «Лидерами России»

Стать миллионером и получить престижную должность - не мечта, а вполне реальная перспектива. Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». Приём заявок близится к концу - зарегистрироваться можно на официально сайте лидерыроссс.рф. На сегодняшний день организаторы приняли уже 85 
18 октября 2018, 10:08
Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»

В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней. 
 
О старте проекта «Великие имена России» было объявлено 11 октября. 
18 октября 2018, 09:57
В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: привет из прошлого!

В блогах: привет из прошлого!

Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых 
18 октября 2018, 05:18
В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»

В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и 
17 октября 2018, 09:24
До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»

ЧП в космической отрасли. На этот раз оно напрямую касается Самары. В четверг в 11 часов 40 минут московского времени с космодрома Байконур был совершен запуск космического корабля "Союз МС-10", на борту которого находились члены очередной экспедиции на МКС. На 
11 октября 2018, 10:12
Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»

Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
 
27 декабря 2017, 10:55
СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру

СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру

Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.

1 ноября 2016, 09:36
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