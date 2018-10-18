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Самарцам предлагают стать «Лидерами России»
Стать миллионером и получить престижную должность - не мечта, а вполне реальная перспектива. Самарцев приглашают стать участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России». Приём заявок близится к концу - зарегистрироваться можно на официально сайте лидерыроссс.рф. На сегодняшний день организаторы приняли уже 85 …
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18 октября 2018, 10:08
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Осталось 10: стало известно, чьим именем хотят назвать «Курумоч»
В Общественной палате Самарской области подвели промежуточные итоги проекта «Великие имена России». Напомним, гражданам страны предлагают выбрать и проголосовать за выдающихся соотечественников, в честь которых предстоит назвать 45 воздушных гаваней.
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18 октября 2018, 09:57
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В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов
Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск …
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18 октября 2018, 05:29
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В блогах: привет из прошлого!
Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых …
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18 октября 2018, 05:18
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В Самаре Дмитрий Рогозин обсудит причины аварии с «Союзом-ФГ»
В среду, 17 октября, в РКЦ «Прогресс» состоится заседание аварийной комиссии по разбору аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ».В мероприятии примут участие генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также представители компаний, выпускающих боевую ракетную технику — генеральные конструкторы Московского института теплотехники и …
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17 октября 2018, 09:24
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До выяснения причин аварии приостановят все пуски ракет «Союз-ФГ»
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11 октября 2018, 10:12
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Директору РКЦ «Прогресс» Кирилину объявят выговор за ошибки при запуске «Союза»
Комиссия по оценке должностных лиц Роскосмоса обнародовала на официальном сайте ведомства имена виновников неудачного запуска 28 ноября с дальневосточного космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» и попутной полезной нагрузкой. Спутник рухнул в океан.
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27 декабря 2017, 10:55
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СМИ: «Роскосмос» и NASA обсуждают совместную миссию на Венеру
Космическое ведомство Соединенных Штатов заинтересовалось планами «Роскосмоса» по отправке к Венере автоматической станции. Об особенностях проекта «Венера Д» рассказал «Известиям» руководитель Совета РАН по космосу Лев Зеленый. Как утверждается, переговоры уже состоялись, и даже есть наброски разных вариантов совместных исследований.
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1 ноября 2016, 09:36