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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. 

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В течение десяти дней, в канун предпремьерного показа мистического триллера, в эфире программы «Счастливый час» радиостанции «DFM в Самаре» разыгрывали билеты на первый сеанс самого страшного фильма года. Среди самарских участников конкурса и любителей пощекотать себе нервы - Александр и 

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На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

16 января 2017, 01:13
В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары

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В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия

Сегодня в историческом центре Самары второй раз прошла бесплатная пешая экскурсия, посвященная 20-летию одной из популярнейших программ «РЕН ТВ» - «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Участниками секретной экспедиции стали друзья телерадиокомпании «ТЕРРА», первыми успевшие записаться на нашем сайте. И да….практикум 
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В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах

Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные 
14 сентября 2016, 06:29
В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой

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Повод для появления таких разговоров возник после обнародования актером снимка в Instagram, на котором он запечатлен 

29 августа 2016, 02:37
Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду

Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду

Появилась новая информация о седьмом сезоне сериала «Игра престолов» (Games Of Thrones). 19-летняя Мэйси Уильямс (Maisie Williams) – в сериале Арья Старк – уже видела сценарий. Она шокирована. Своими впечатлениями звезда поделилась в «Твиттере». «К этому невозможно подготовиться», - написала 

24 августа 2016, 10:18
Передел на региональном авторынке Самары

Передел на региональном авторынке Самары

Тольяттинский холдинг «Премьера», который контролирует бизнесмен Владимир Сипко, выкупил недвижимость, ранее принадлежавшую компании «Пурпе». Бенефициаром последней был предприниматель Хафиз Мутоллапов. Напомним, после банкротства «Пурпе» его активы отошли за долги Сбербанку России, который и выставил их на продажу. По оценке экспертов, рыночная 

20 июля 2016, 11:33
Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Июльский марафон «Игры престолов» продолжается. Каждое воскресенье «ТЕРРА – РЕН ТВ» показывает целиком по одному сезону популярного фэнтези-сериала. 10 июля – весь второй сезон.

После смерти короля Роберта Баратеона и казни Эддарда Старка в Семи Королевствах идет гражданская война. Род Ланнистеров 

8 июля 2016, 05:44
Российская телепремьера: сериал «Готэм» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Российская телепремьера: сериал «Готэм» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА. «ГОТЭМ», США, 2014 г., эфир: понедельник – четверг в 23:55.

Режиссер: Т. Дж. Скотт, Дэнни Кэннон, Роб Бэйли.

В главных ролях: Бен МакКензи, Донал Лог, Дэвид Мазоуз, Забрина Гевара, Шон Пертуи, Робин Лорд Тейлор, Эрин Ричардс, 
14 марта 2016, 05:10
25 января – премьера сериала «Рэй Донован» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

25 января – премьера сериала «Рэй Донован» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В понедельник, 25 января, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера сериала «Рэй Донован». Главный герой – профи по противозаконному устранению различных проблем богатых и знаменитых людей. Однажды у Рэя возникают неприятности… из-за  собственного отца. Донован-старший попал из-за сына 
22 января 2016, 05:19
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