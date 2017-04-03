23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый 12-серийный фильм «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый эпизод – это новая история, в новой стране, с совершенно новыми поворотами. Похищенных девушек ищут по всему миру – в пустынях, морях, горах, деловых центрах и сытых кварталах. Герои пытаются понять: почему же похищение смогло произойти? Как удалось угнать самолет? Кто мог передать информацию и все так тщательно подготовить? И нарываются на совсем неожиданный ответ.
«Отцы» - триллер, боевик, детектив. С 23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Ваше право» 29 марта
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29 марта 2017, 05:39
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Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта
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28 марта 2017, 04:27
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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В Самаре за день до общероссийского старта показали новый отечественный хоррор «Невеста»
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19 января 2017, 02:29
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«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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16 января 2017, 01:13
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В новом сезоне «Игры престолов» снимется девушка из Самары
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20 октября 2016, 12:33
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В Самаре прошла бесплатная пешая экскурсия
Сегодня в историческом центре Самары второй раз прошла бесплатная пешая экскурсия, посвященная 20-летию одной из популярнейших программ «РЕН ТВ» - «Военная тайна с Игорем Прокопенко». Участниками секретной экспедиции стали друзья телерадиокомпании «ТЕРРА», первыми успевшие записаться на нашем сайте. И да….практикум …
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24 сентября 2016, 06:41
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В Самаре состоялась премьера документального фильма о гусарах
Блогер Роман Еремкин в сообществе "Самарский край" рассказал о премьере документального фильма "Бессмертные". "Сразу скажу: фильм отличный. Рекомендую к просмотру!" - пишет автор. "Несмотря на то, что вход на сеанс был свободный, увы, к началу фильма еще оставались свободные …
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14 сентября 2016, 06:29
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В новую «Игру престолов» вернется убитый в первом сезоне герой
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29 августа 2016, 02:37
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Седьмой сезон сериала «Игра престолов» шокировал звезду
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24 августа 2016, 10:18
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Передел на региональном авторынке Самары
Тольяттинский холдинг «Премьера», который контролирует бизнесмен Владимир Сипко, выкупил недвижимость, ранее принадлежавшую компании «Пурпе». Бенефициаром последней был предприниматель Хафиз Мутоллапов. Напомним, после банкротства «Пурпе» его активы отошли за долги Сбербанку России, который и выставил их на продажу. По оценке экспертов, рыночная …
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20 июля 2016, 11:33
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Второй сезон «Игры престолов» целиком – 10 июля на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
Июльский марафон «Игры престолов» продолжается. Каждое воскресенье «ТЕРРА – РЕН ТВ» показывает целиком по одному сезону популярного фэнтези-сериала. 10 июля – весь второй сезон.
После смерти короля Роберта Баратеона и казни Эддарда Старка в Семи Королевствах идет гражданская война. Род Ланнистеров …
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8 июля 2016, 05:44
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Российская телепремьера: сериал «Готэм» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
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14 марта 2016, 05:10
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25 января – премьера сериала «Рэй Донован» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»
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22 января 2016, 05:19