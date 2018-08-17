Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию



На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к … В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к