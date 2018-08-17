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Материалы по теме:

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Геннадий Киселев получил вызов в юношескую сборную России по футболу U-20, которая проведет товарищеские матчи со сверстниками из сборной Хорватии. Игры запланированы в хорватском городе Чаковец.
 
- В расположении сборной Киселев будет со 2 по 8 
17 августа 2018, 01:12
Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.

На соревнованиях выступят более 200 пловцов из 13 стран мира. Все спортсмены уже прибыли в областную столицу и готовы к 
17 августа 2018, 12:57
В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» принял решение пустить в продажу дополнительные билеты на матч с действующим чемпионом страны – московским «Локомотивом». Напомним, что игра 4-го тура российской премьер-лиги пройдет уже в это воскресенье, 19 августа, на стадионе «Самара Арена».
17 августа 2018, 12:45
В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче

В Тольятти задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании. По материалам полиции, в ночь с 14 на 15 июля в одном из садовых товариществ Ставропольского района 39-летний мужчина напал на соседку по даче и надругался над ней.

32-летняя пострадавшая рассказала 
17 августа 2018, 12:19
Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца

Полицейские из Тольятти узнали, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов. Мужчину задержали на остановке, во время досмотра у него нашли шесть патронов калибра 7,62 мм, которые используются в нарезном оружии. По информации силовиков, 33-летнимй 
16 августа 2018, 12:29
Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался

Полицейские завели уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении мужчины, который устроил стрельбу около ресторана «Макдоналдс» на Полевой в центре областной столицы. Сейчас подозреваемый задержан, он допрошен и полностью признал свою вину.

Напомним, что рано утром 4 августа около 
15 августа 2018, 03:17
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.

По версии 
10 августа 2018, 10:19
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении сотрудника ФКУ ИК-10 регионального УФСИН. По версии следствия, 26 июля на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка начальник отдела по воспитательный работе с осужденными колонии № 10 
2 августа 2018, 05:07
В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому

В Тольятти сотрудники спецслужб задержали двух местных жителей, которых подозревают в попытке дать солидную взятку. Один из них работает рекламным агентом, а второй — директором местной ООО. Эти люди узнали, что в офисе одной из коммерческих тольяттинских фирм проводились оперативные 
2 августа 2018, 01:03
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