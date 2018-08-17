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Полузащитника самарских «Крыльев Советов» вызвали в сборную России
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17 августа 2018, 01:12
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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию
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17 августа 2018, 12:57
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В продаже появились дополнительные билеты на игру «Крыльев Советов» с «Локомотивом»
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17 августа 2018, 12:45
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В Тольятти мужчина изнасиловал соседку по даче
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17 августа 2018, 12:19
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Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца
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16 августа 2018, 12:29
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Парень, который стрелял из травмата у «Макдоналдса» в Самаре, во всем признался
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15 августа 2018, 03:17
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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В Сызрани ветврач выдал липовые документы на 4 тонны рыбы и 3 тонны раков
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте поймали на взяточничестве работника центра ветеринарии и безопасности продовольствия. По материалам правоохранителей, он вносил заведомо ложные сведения в ветеринарные свидельства, которые давали право на перевозку рыбы и подтверждали ее безопасность.
По версии …
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10 августа 2018, 10:19
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В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей
Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант …
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8 августа 2018, 12:58
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В Самаре сотрудника колонии поймали на взятке
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2 августа 2018, 05:07
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В Тольятти двое мужчин обещали передать взятку в 25 млн. рублей высокопоставленному полицейскому
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2 августа 2018, 01:03