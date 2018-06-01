В Самаре возбуждено очередное уголовное дело по факту коррупции. Его фигурантом стал ассистент кафедры медуниверситета. По версии следствия, 7 мая он получил 15 тысяч рублей за проставление зачета без его фактической сдачи.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
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