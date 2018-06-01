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Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.
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В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

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«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Двоих преподавателей поймали на взятках в Самарской области

Региональный Следком отчитался о поимке на взяточничестве сразу двух преподавателей в Самарской области. Один из случаев зафиксирован в столице губернии. При получении незаконного денежного вознаграждении силовики задержали преподавателя колледжа. Студентка передала 16 тысяч рублей за допуск к защите диплома.

Похожий случай 

25 мая 2018, 10:32
В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области бывшего высокопоставленного полицейского будут судить за взяточничество

В Самарской области будут судить бывшего начальника  отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Сызранское». Он обвиняется в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий. Вместе с ним в рамках процесса будет проходить 38-летний мужчина, которого обвиняют 

22 мая 2018, 02:52
Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Торговец нелегальным спиртным попался на даче взятки в Тольятти

Полиция задержала за попытку дачи взятки 38-летнего жителя Тольятти. Мужчина хотел подкупить правоохранителя после того, как его уличили в торговле контрафактным спиртным. За несоставление протокола мужчина предложил офицеру 19 тысяч рублей.

Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и 

25 апреля 2018, 11:19
Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.

Во время следствия мужчина полностью 

24 апреля 2018, 08:32
По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

По делу о взятке в 1 млн рублей задержаны руководители госучреждения в Самаре

В Самаре полицейские задержали двух руководителей государственного учреждения, подозреваемых в коррупции: незаконном получении более 1 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Фигуранты – две жительницы Самары 1959 и 1973 годов рождения. Первую подозревают 

20 апреля 2018, 01:59
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