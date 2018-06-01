Снова перенесли открытие четвертой очереди набережной в Самаре Открытие четвертой очереди набережной в Самаре. Долгожданное событие должно было состояться в конце мая, но этого так и не произошло. Теперь новая дата открытия — начало июня. Об этом рассказала глава областного центра Елена Лапушкина на заседании городской думы.

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