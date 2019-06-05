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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
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