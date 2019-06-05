«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой … В пятницу, 7 июня, в 10:00 посетителям Самарского зоопарка покажут нового питомца - генетту. Это животное из рода хищных млекопитающих, семейство виверровых. По мнению сотрудников зоосада, новенькая похожа и на кошку, и на хорька. Считается, что ее облик не поменялся