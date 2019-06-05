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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани
Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность …
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5 июня 2019, 02:57
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«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
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5 июня 2019, 02:15
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Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
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5 июня 2019, 01:53
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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида
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5 июня 2019, 12:55
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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Видео: опрокидывание батута с детьми в Тольятти записали камеры
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5 июня 2019, 08:25
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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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В Самаре троих детей ударило током: возбуждено уголовное дело
Самарские следователи завели уголовное дело по части1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Речь идет о скандале с получением маленькими детьми травм в парке Победы в Советском районе. По версии следствия, 2 …
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4 июня 2019, 09:06
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По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» завели дело
По факту хищения 2,5 миллиардов рублей на «Тольяттиазоте» возбуждено уголовное дело. По версии силовиков, в Автограде с 1997 года действовало преступное сообщество, которое завладело имуществом, принадлежащим «ТоАзу», и уклонилось от уплаты налогов. По данным ведомства, к делу также причастно руководство …
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4 июня 2019, 08:21
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Самара получит деньги на перевозку людей в метро
Самаре выделят 549 млн рублей субсидий на перевозку граждан в метро. Соответствующее решение приняли в областном правительстве. Средства будут направлены на возмещение недополученных доходов метрополитеном. В настоящее время самарская подземка ежедневно перевозит около 40-45 тысяч человек, этого недостаточно для самоокупаемости. …
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4 июня 2019, 05:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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