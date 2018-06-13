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Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

Сквер с новым фонтаном официально открыт на Полевой в Самаре

В Самаре официально открыт сквер с новым арт-объектом, который установлен на улице Полевой в районе пересечения с Галактионовской. Как уже сообщала «ТЕРРА», фонтан-дерево появилось там еще осенью 2017 года. Высота композиции из переплетенных труб – шесть метров. Напомним, ее установили 
15 июня 2018, 12:29
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

Четырехметровыми шарами отметят 18 зданий модерна в Самаре

В Самаре в ближайшее время презентуют проект, посвященный самарскому модерну. Он приурочен к ЧМ-2018. Проект «Модерн в облаках» представит болельщикам самарский модерн как единый ансамбль памятников архитектуры. Четырехметровые гелиевые шары поднимут над 18 зданиями в стиле модерн. На каждом шаре 

14 июня 2018, 04:39
По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

По гигантской матрешке получат 8 сборных ЧМ-2018 в Самаре

Необычный способ напомнить болельщикам о том, кто именно будет играть в очередном матче ЧМ-2018 по футболу, который пройдет на стадионе «Самара Арене» придумали местные художники. На второй очереди набережной в дни игр будут появляться пары матрешек с портретами известных людей. 

14 июня 2018, 08:03
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