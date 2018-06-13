В Самаре в среду, 13 июня, открыли городской центр ЧМ-2018. До старта ЧМ-2018 по футболу в России, шесть матчей которого пройдут в Самаре, остался один день. Сегодня начали работу все 11 городских пресс-центров. Здесь представители всех СМИ смогут получать самую оперативную информацию о событиях, связанных с проходящим мундиалем. В Самаре пресс-центр разметили в главном корпусе областной библиотеки на проспекте Ленина. Для журналистов созданы рабочие места с компьютерами и доступом в интернет, Wi-Fi, зона печати, зал для пресс-конференции и т.д., сообщили в пресс-службе главы региона. В открытии пресс-центра приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов и олимпийский чемпион по дзюдо, посол Самары, города-организатора ЧМ-2018, Тагир Хайбулаев.
«Мы окружим заботой всех гостей, которые приедут в наш город, как участников ЧМ-2018, так и болельщиков», - заверил журналистов Александр Фетисов.
Подробности - в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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