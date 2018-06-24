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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот

Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
 
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь 
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«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина

«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина

Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.

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«Есть его 
20 июня 2018, 08:35
Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани

Утром 19 июня в Сызрани произошло ДТП. Около 7:30 на Образцовской площадке дорогу не поделили велосипедист и учебная «Лада Гранта». Автомобиль двигался к пересечению улиц Астраханской и Циолковского и, по-видимому, заходил на разворот. В этот момент по встречной полосе ехал 
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Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани

В Сызрани впервые состоится городской чемпионат по поеданию шаурмы на скорость. Его проведут 27 июня в честь Дня молодежи в одном из торговых центров. Победитель получит сертификат на 2000 рублей. Им он сможет расплатиться еще за 16 порций шаурмы. Наградить 

18 июня 2018, 02:02
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины из-за халатности медицинских сотрудников, сообщает областной следственный комитет.
 
По версии следователей, 13 июня этого года в приемное отделение Шенталинской ЦРБ поступил 62-летний мужчина с жалобами на острую боль в 
23 сентября 2017, 03:25
В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы

В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы

В Кинельском районе ведутся масштабные следственные действия в рамках уголовного дела в отношении главы района Николая Абашина. Ученые Российской академии наук проводят историко-культурную экспертизу разрушенного памятника истории.
Напомним, чиновника подозревают в халатности. 10 лет назад он передал участок, представляющий историческую 

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В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей

В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении врио министра сельского хозяйства Самарской области, сообщили в управлении Следственного комитета по 63-му региону. 

По версии следователей, в августе 2014 года подозреваемый утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Жигулевские сады», и 
18 февраля 2016, 01:44
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