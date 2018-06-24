«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина



Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.



«Есть его … Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.Женщинаповедала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.«Есть его