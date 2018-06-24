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«Зачем он мне?!»: Беременная сызранка несколько раз ударила себя ножом в живот
Кровавая драма разыгралась вчера, 22 июня, в одном из домов по улице Новостроящейся города Сызрань. Как передает КТВ Луч, в первом часу ночи жильцы вызвали "Скорую помощь", чтобы спасти жизнь 39-летней женщины.
По словам сожителя пострадавшей, она, находясь …
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23 июня 2018, 01:54
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«Высыпается изо рта, как песок»: сызранка пожаловалась на мороженое из магазина
Купив лакомство «Ваня Маня», горожанка не узнала знакомый вкус.
Женщина в паблике «Черный список. Сызрань» поведала о неудачной покупке мороженого в одном из магазине по улице Советской. Неоднократными заморозками-разморозками торговцы довели товар до состояния брака.
«Есть его …
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20 июня 2018, 08:35
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Чемпионат по поеданию шаурмы на скорость устроят в Сызрани
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18 июня 2018, 02:02
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«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области
Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.
Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. …
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15 апреля 2018, 02:05
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В Самарской области из-за халатности врачей скончался пенсионер
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23 сентября 2017, 03:25
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В Кинельском районе на руинах памятника истории возвели теплицы
В Кинельском районе ведутся масштабные следственные действия в рамках уголовного дела в отношении главы района Николая Абашина. Ученые Российской академии наук проводят историко-культурную экспертизу разрушенного памятника истории.
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30 мая 2016, 05:37
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В Самаре главу облминсельхоза подозревают в халатности на 7 млн рублей
Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено в отношении врио министра сельского хозяйства Самарской области, сообщили в управлении Следственного комитета по 63-му региону.
По версии следователей, в августе 2014 года подозреваемый утвердил уточненный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «Жигулевские сады», и …
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18 февраля 2016, 01:44