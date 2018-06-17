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«Моя дорога!»: В Самаре велосипедист бросился под колеса автобуса с фанатами
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17 июня 2018, 03:13
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«Коза, Лада, мешок воблы или бочка пива?»: что Азаров подарит сегодня лучшему футболисту
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подготовил подарок для лучшего футболиста. Об этом сообщает в Твиттер Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области.
«Лучшему игроку будет отдельный приз от Главы Самарской области, потому что это первый международный матч …
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17 июня 2018, 02:00
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«Команда» жен игроков из Коста-Рики приехала в Самару поддержать мужей
Остались считанные часы до первого самарского матча в рамках ЧМ-2018. На «Самара Арена» сразятся сборные Сербии и Коста-Рики.
Жены игроков из латиноамериканской страны приехали вместе с мужьями и уже успели понравиться многим жителям Самары, пишет Прогород. Горожане еще …
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17 июня 2018, 01:18
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«Может это летающая тарелка?»: Самарцев разбудил яркий свет в небе
В ночь с субботы на воскресенье, с 16 на 17 июня, многих жителей Самары разбудил странный свет в небе, передает 63.ru
«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было …
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17 июня 2018, 12:40