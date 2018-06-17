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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 июня 2018г 
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«Началось все в два часа ночи. Я вышел на улицу и заснял это странное явление. Похоже было 
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