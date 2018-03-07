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Материалы по теме:

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» отреагировал на скандал со срывом спектакля в Самаре. По его словам, труппа вернется в столицу в пятницу, и только после этого руководство приступит к разбирательству инцидента.

«Сам я не был на гастролях в Самаре. 
9 марта 2018, 09:38
Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре

Актер Михаил Ефремов отреагировал на скандальную новость о том, он вышел на сцену в Самаре в пьяном состоянии. Он категорически это отрицают и говорирт, что зрители просто «не догоняют».

«Якобы. Вот и всё. Якобы. Не догоняют», цитирует Ефремова сайт 
9 марта 2018, 07:11
Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре

7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров 
7 марта 2018, 07:00
Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина

Последний раз в нашем регионе он был 4 года назад - закладывал капсулу в основание строящегося стадиона, на котором грядущим летом должны пройти 6 матчей чемпионата мира по футболу. Сегодня президент провел сразу несколько рабочих встреч и даже успел поздравить 

7 марта 2018, 06:09
Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре

В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям 
8 марта 2018, 08:34
К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары

Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.

«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная 
7 марта 2018, 04:22
Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре

В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с 
7 марта 2018, 03:37
Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары

Женщины предпочитают размер S, а мужчины - L, сообщили специалисты портала Avito. Они решили выяснить, одежду каких размеров носят самарцы. По данным исследователей, среди самарчанок на миниатюрные предметы гардероба приходится 30 процентов спроса. На втором месте – «эмки» (M): их 
7 марта 2018, 02:01
Составлен статистический портрет женщины из Самары

Составлен статистический портрет женщины из Самары

В Самарской области составлен статистический портрет женщины – жительницы Самары. Исследование провели сотрудники Самарастата.

«Это целеустремленная женщина, которая не спешит «удачно выйти замуж», а стремится закончить учебу, получить специальность и 
7 марта 2018, 01:30
Владимир Путин приехал на Самарский БКК

Владимир Путин приехал на Самарский БКК

В эти минуты Президент РФ Владимир Путин посещает самарский БКК. В сопровождении главы региона Дмитрия Азарова и директора предприятия Лидии Ерошиной он осматривает производственные цеха, знакомится с технологическим процессом. В "Твиттере" 
7 марта 2018, 11:40
В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada

В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada

Во вторник, 9 января, в Безенчукском районе Самарской области в результате ДТП пострадали 5 женщин. Авария произошла на дороге, ведущей из села Переволоки к Безенчуку. Столкнулись два автомобиля - иномарка Daewoo и отечественная Lada Vesta. За рулем «Дэу» находилась 54-летняя 

10 января 2018, 09:50
Ученые раскрыли секрет женской стройности

Ученые раскрыли секрет женской стройности

Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
По словам ученых, люди с высшим образованием и высоким 

25 декабря 2017, 10:36
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