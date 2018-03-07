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Нельзя доверять только слухам: директор «Современника» пообещал разобраться с сообщениями и пьянстве и мате Михаила Ефремова во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 09:38
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Зрители не догоняют: актер Михаил Ефремов прокомментировал обвинения в пьянстве и мате во время спектакля в Самаре
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9 марта 2018, 07:11
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Президент Владимир Путин поручил Дмитрию Азарову контролировать строительство объектов к ЧМ-2018 в Самаре
7 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. В рамках мероприятия обсуждалось несколько вопросов, в том числе и строительство объектов к ЧМ-2018. Глава государства поинтересовался, нет ли отставания по срокам?
Дмитрий Азаров …
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7 марта 2018, 07:00
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Главное событие этой среды - визит в Самару президента Владимира Путина
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7 марта 2018, 06:09
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Больничные палаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018 выделят в Самаре
В российских клиниках оборудуют спецпалаты для пьяных болельщиков ЧМ-2018, сообщает оргкомитет «Россия-2018». Несмотря на то, что футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний фанатов, у FIFA до сих пор нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым любителям …
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8 марта 2018, 08:34
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К ЧМ-2018 назвали максимальные цены на номера в гостиницах Самары
Роспотребнадзор опубликовал максимальные цены на номера в гостиницах Самары на период проведения ЧМ-2018.
«На период проведения спортивных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года для муниципальных образований Самарской области установлена максимальная …
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7 марта 2018, 04:22
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Торт с космическим кораблем: какие подарки получил Владимир Путин в Самаре
В Самаре 7 марта президент России Владимир Путин во время своего рабочего визита получил несколько подарков. Сотрудники Самарского БКК испекли для главы государства торт, украшенный звездами, планетами и «космическим кораблем» (посмотрите видео). Президент также попробовал продукцию предприятия – рулет с …
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7 марта 2018, 03:37
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Специалисты назвали самые востребованные размеры у женщин и мужчин из Самары
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7 марта 2018, 02:01
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Составлен статистический портрет женщины из Самары
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7 марта 2018, 01:30
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Владимир Путин приехал на Самарский БКК
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7 марта 2018, 11:40
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В Самарской области 5 женщин пострадали в лобовом ДТП Daewoo и Lada
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10 января 2018, 09:50
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Ученые раскрыли секрет женской стройности
Американские специалисты в процессе недавних исследований проанализировали состояние здоровья представительниц прекрасного пола из разных слоев населения. Как оказалось, лишь у каждой третьей женщины с высшим образованием были проблемы с избыточным весом.
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25 декабря 2017, 10:36