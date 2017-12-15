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Владимир Путин провел свою большую ежегодную пресс-конференцию в 13-й раз
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15 декабря 2017, 10:15
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В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
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15 декабря 2017, 10:05
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14
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Глава региона Дмитрий Азаров провел заседание антикоррупционной комиссии
Отдельное внимание уделили чиновникам, обязанным декларировать свои доходы, расходы и обязательства имущественного характера. Ответственность за достоверность данных сведений будет лежать на каждом государственном и муниципальном служащем, подчеркнул врио губернатора, отметив, что неприкасаемых в этой сфере не будет.
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13 декабря 2017, 06:13
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В Самаре прошел региональный форум общественного самоуправления
В Самаре состоялся региональный форум общественного самоуправления, на который съехались представители общественных советов микрорайонов, органов местной власти и главы поселений. Всего более двух тысяч человек. В мероприятии принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. В своем выступлении он подчеркнул, …
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13 декабря 2017, 02:52
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Подстанцию «Стадион» в Самаре Владимир Путин запустит удаленно
Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трех подстанций – «Пресня» в Москве, «Береговая» в Калининграде, и «Стадион» (Самара). Церемония состоится в режиме видеоконференции, уточнили в пресс-службе Кремля.
«14 ноября Владимир Путин посетит компанию «Россети». Во время …
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14 ноября 2017, 01:12
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Владимиру Путину показали робота-хирурга от ученых Самары и Москвы
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9 ноября 2017, 01:11
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Для охраны объектов ЧМ-2018 выберут лучших секьюрити
Президент РФ Владимир Путин дал поручение усилить меры безопасности на объектах транспортной и гостиничной инфраструктуры в регионах к ЧМ по футболу 2018 года. Ответственность за его выполнение возлагается на глав соответствующих субъектов, ФСБ и оргкомитет «Россия-2018». Поручение необходимо выполнить к …
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27 октября 2017, 02:17
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Полсотни вопросов самарскому губернатору
Николай Меркушкин провел большую пресс-конференцию, посвященную 5-летию работы в должности губернатора Самарской области. Журналисты задали главе региона почти полсотни вопросов.
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12 мая 2017, 05:49
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Владимир Путин прогнозирует подъем России
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17 декабря 2015, 05:23
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Губернатор общался со СМИ пять часов
280 журналистов из 125 федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации собрала первая за последние 8 месяцев пресс-конференция губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На встречу были приглашены 38 блогеров. Телерадиокомпания «ТЕРРА» представляет наиболее значимые вопросы и ответы.
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7 июня 2013, 01:23
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Пресс-конференция губернатора продолжается
В эти минуты в самарском "Белом доме" губернатор Николай Меркушкин проводит пресс-конференцию. На встрече присутствуют 280 журналистов из 125 федеральных, региональных и городских СМИ, в числе которых 38 блогеров. Губернатор пообещал ответить на все вопросы, временной регламент не ограничен. Глава …
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6 июня 2013, 07:16