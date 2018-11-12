Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне … В среду, 31 октября, в матче лидеров чемпионата Суперлиги «Самара» проиграла первый раз в этом сезоне. На своей площадке она уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 62:70. Почти весь матч гости играли более активно, постоянно перехватывали инициативу. За полторы минуты до конца