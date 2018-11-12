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5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»
12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.
До момента, когда станет известно второе …
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12 ноября 2018, 10:48
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Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, …
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12 ноября 2018, 10:00
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Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области
Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы …
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12 ноября 2018, 09:46
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В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"
Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает …
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12 ноября 2018, 07:41
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В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta
В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и …
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12 ноября 2018, 07:09
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Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне
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1 ноября 2018, 12:44
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БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги
8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, …
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9 октября 2018, 11:32
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Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова
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27 сентября 2018, 01:30