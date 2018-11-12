11
50
15
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12.11.2018 
Все видео

Материалы по теме:

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

5 декабря станет известно, какое имя присвоят самарскому «Курумочу»

12 ноября стартовало голосование за присвоение имени выдающейся личности самарскому аэропорту Курумоч. Процедура проходит в рамках заключительного этапа проекта "Великие имена России". Цель последнего - назвать крупнейшие международные воздушные гавани именами известных людей.

До момента, когда станет известно второе 
12 ноября 2018, 10:48
Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в 2019 году

Эксплуатация самарских ракет-носителей «Союз-ФГ» завершится в конце 2019 года. Такое заявление сделал генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. При этом, по его словам, на обоих космодромах - и на «Байконуре», и на «Восточном» продолжится эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, 
12 ноября 2018, 10:00
Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян избран новым президентом федерации баскетбола Самарской области

Владимир Аветисян возглавил федерацию баскетбола Самарской области. В понедельник его кандидатуру единогласно одобрили на общем отчетно-выборном собрании этой общественной организации. Федерация баскетбола Самарской области лишилась своего президента в сентябре этого года, когда из жизни ушел ее глава, председатель губернской думы 
12 ноября 2018, 09:46
В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили

В блогах: в Жигулях молодые кабанчики устроили "банный день"

Сотрудники Жигулевского заповедника поведали в соцсети "ВКонтакте", что установленной в нацпарке видеокамере удалось заснять "банный день" маленьких кабанов. Малыши пришли к грязевой купальне без мамы и устроили там веселые игры. Кабанчики делают подобные купальни в лесных лужах. Грязь защищает 
12 ноября 2018, 07:41
В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В блогах: австрийский журналист похвалил новую Lada Vesta

В паблике "Life" также в "ВК" рассказали про австрийского журналиста, который похвалил новую "Ладу Весту Кросс". Среди преимуществ этой модели он выделил низкую цену: в Австрии её можно приобрести почти за 13 тысяч евро. Соответствие двигателя экостандарту Евро-6 и 
12 ноября 2018, 07:09
Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение в этом сезоне

В среду, 31 октября, в матче лидеров чемпионата Суперлиги «Самара» проиграла первый раз в этом сезоне. На своей площадке она уступила «Темп-СУМЗ-УГМК» со счетом 62:70. Почти весь матч гости играли более активно, постоянно перехватывали инициативу. За полторы минуты до конца 
1 ноября 2018, 12:44
БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

БК «Самара» обыграл «Буревестник» в первом матче Суперлиги

8 октября баскетболисты «Самары» в стартовом матче чемпионата Суперлиги принимали в спорткомплексе МТЛ «Арена» ярославский «Буревестник». Поединок прошел в крайне упорной и напряженной борьбе. Первый период остался за гостями – 12:20. Во втором периоде самарцы сумели забросить несколько трехочковых мячей, 

9 октября 2018, 11:32
Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок Приматова

25 и 26 сентября в Самаре прошел баскетбольный турнир памяти Генриха Приматова. За победу в этом соревновании боролись две команды «Самара» и екатеринбургский «Уралмаш». Она провели два поединка, в которых наши соотечественники оказались сильнее. В первой игре «Самара» победила со 

27 сентября 2018, 01:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх