Приехали за грантами: 11 млн рублей разделят победители форума iВолга В Самарской области на 10 дней собрались ведущие молодые ученые, общественные деятели, специалисты из разных сфер науки и культуры – всего 2000 участников. Форум iВолга-2017 на фестивальной поляне у Мастрюковских озер проводится в пятый раз. В этом году конкурс для …