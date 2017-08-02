21 некоммерческая организация из Самарской области получит президентские гранты. Итоги первого конкурса, проведенного в текущем году, подвел специальный координационный комитет, который возглавляет первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. 970 вышедших в финал НКО суммарно получат 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Из них около 48 миллионов достанутся организациям Самарской области. Среди них, в частности, Фонд «Социальные инвестиции», «Учебный центр экологии и безопасности», «Детский благотворительный фонд имени композитора Аркадия Островского», общественная организация инвалидов «Призма», организация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» и другие. Кроме того, региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» стал одной из трех НКО, имеющих статус иностранного агента и получивших грант.
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