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В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей
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30 июня 2017, 10:56
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Новый киберудар: сколько денег компании потеряли из-за хакеров?
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28 июня 2017, 01:52
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В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери
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10 мая 2017, 08:35
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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ
Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
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13 марта 2017, 05:57
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В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет
Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.
В ходе расследования силовики проверили …
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10 февраля 2017, 11:46
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Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет
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3 февраля 2017, 03:36
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В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки
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3 февраля 2017, 12:15
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Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти …
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17 января 2017, 05:53
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Авиаперелёты из Самары в Чебоксары будут осуществляться до 30 июня
Авиарейсы Самара - Чебоксары - Самара продлены до 30 июня, сообщает минтранс Республики Чувашия. Пассажирские авиаперелёты на 9-местных воздушных судах Cessna-208 выполняет компания «АК БАРС АЭРО» по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы осуществляются по программе развития региональных авиаперевозок в Приволжском …
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5 мая 2014, 04:19
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Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Чебоксарах принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил в своем выступлении глава региона, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продлена до 2017 …
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1 октября 2013, 10:24
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Работа самарской облпрокуратуры в сфере ЖКХ признана неэффективной
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6 декабря 2012, 11:46