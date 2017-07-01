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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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В Самаре начался суд над адвокатом и экс-полицейским, требовавшим 3 млн рублей с многодетной матери

Бывший полицейский Андрей Попов и адвокат Александр Силуянов требовали с многодетной матери деньги за прекращение уголовного преследования родственницы. Взамен обещали "не вешать" чужое уголовное дело на ее сестру, отбывающую наказание в колонии №15. Цена вопроса - 3 миллиона рублей. Сегодня 

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Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

В Самаре насильника 17-летней девушки отправили в колонию на 11 лет

Советский районный суд Самары вынес приговор 34-летнему мужчине, признанному виновным в изнасиловании несовершеннолетней. Согласно материалам уголовного дела, 9 октября 2016 года мужчина ударил 17-летнюю девушку бутылкой по голове, завел в помещение бывшего морга и изнасиловал.  

В ходе расследования силовики проверили 

10 февраля 2017, 11:46
Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Обвиняемого в изнасиловании самарской школьницы предлагают отправить за решетку на 12 лет

Сегодня в прениях сторона обвинения запросила для Евгения Самсоника 12 лет в колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в изнасиловании самарской школьницы в помещении бывшего морга.
По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 

3 февраля 2017, 03:36
В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

В самарской колонии нашли насильника 20-летней девушки

Полицейские раскрыли уголовное дело об изнасиловании, совершенном в Самаре шесть лет назад. 20-летняя девушка стала жертвой насильника в сентябре 2011 года. На нее напали, когда она возвращалась домой. Преступник ударил потерпевшую по голове и затащил в гаражный массив. Девушка пришла 

3 февраля 2017, 12:15
Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Жителя Кинеля будут судить за изнасилование падчерицы

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела. На скамье подсудимых окажется 40-летний горожанин. Согласно материалам дела, мужчина на протяжении трех лет домогался своей падчерицы. Несколько раз насиловал ее у себя дома в поселке Алексеевка, когда девушке еще не исполнилось 14-ти 

17 января 2017, 05:53
Авиаперелёты из Самары в Чебоксары будут осуществляться до 30 июня

Авиаперелёты из Самары в Чебоксары будут осуществляться до 30 июня

Авиарейсы Самара - Чебоксары - Самара продлены до 30 июня, сообщает минтранс Республики Чувашия. Пассажирские авиаперелёты на 9-местных воздушных судах Cessna-208 выполняет компания «АК БАРС АЭРО» по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы осуществляются по программе развития региональных авиаперевозок в Приволжском 

5 мая 2014, 04:19
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Областную программу по переселению граждан из ветхого жилья продлят до 2017 года

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Чебоксарах принял участие в заседании Совета Приволжского федерального округа по вопросам реформирования системы жилищно-коммунального хозяйства. Как отметил в своем выступлении глава региона, программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет продлена до 2017 

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Работа самарской облпрокуратуры в сфере ЖКХ признана неэффективной

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6 декабря 2012, 11:46
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