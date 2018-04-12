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Уникальный шанс первым увидеть мультфильм «Смешарики. Дежавю»! (6+)
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2 апреля 2018, 07:02
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«Добрый бег – 2018» в Самаре!
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19 марта 2018, 07:03
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«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта
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22 февраля 2018, 01:00
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Уникальный шанс первым увидеть новый фильм о любви «Лёд»! (6+)
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22 января 2018, 01:00
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В блогах: тольяттинец объяснил отказ от участия в шоу Малахова
Тольяттинец Илья Губарев, известный своим участием в различных телешоу, сообщил во «ВКонтакте», что не поедет в Москву на съемки новой передачи на одном из федеральных телеканалов, посвященной освобождению из колонии земляка Сергея Семенова, отбывшего наказание по делу об изнасиловании …
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16 января 2018, 01:41
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Почему самарцев принимают за бандерлогов?
Блогер 63.ru c негодованием отреагировала на новость, что в Самаре устроят шоу гадалок. "Несмотря на свою любовь к мистическим книгам и фильмам, я категорически отрицательно отношусь к идиотизмам в виде "шоу экстрасенсов", битвам гадалок и другой подобной ерунде. Зачем …
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14 июля 2017, 06:34
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Самарский театр «Пластилиновый дождь» пробился на «Минуту славы»
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5 марта 2017, 04:19
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Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море
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12 февраля 2017, 03:33