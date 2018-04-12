«Мисс Русское Радио»: единственный день кастинга в Самаре – 1 марта Тебе от 20 до 27 лет.



Твой рост от 170 см и выше.



И ты хочешь стать медиазвездой!



Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!

… Тебе от 20 до 27 лет.Твой рост от 170 см и выше.И ты хочешь стать медиазвездой!Тогда приходи на кастинг «Мисс Русское Радио» в Самаре!