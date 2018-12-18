Стало известно, что в ночь на вторник, 18 декабря, в областной столице произошло очередное громкое задержание. Как сообщили «Терре» собственные источники, в получении взятки подозревается одна из ведущих следователей ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области 36-летняя Вера Рабинович. Даму задержали в момент передачи 2,5 млн из предполагаемых 20 млн рублей взятки. Отметим, она построила завидную карьеру - возглавляла следственное подразделение при отделе внутренних дел Новокуйбышевска, затем перешла в ГСУ, стала руководителем контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям. В этом году ей присвоили звание полковник юстиции. Не ясно, с каким делом связана взятка. Сейчас в ведомстве находится в производстве несколько резонансных дел о банкротстве кредитных учреждений, проектах министерства строительства и тд.
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В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка
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18 декабря 2018, 01:11
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В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем
Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. …
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18 декабря 2018, 12:34
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Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области
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18 декабря 2018, 11:44
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В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай
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18 декабря 2018, 10:46
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В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе
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18 декабря 2018, 08:15
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В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч
Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и …
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17 декабря 2018, 10:46
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Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела
Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
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14 декабря 2018, 10:45
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В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления
Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.
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7 декабря 2018, 11:20
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В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района
Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки.
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7 декабря 2018, 02:09
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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре
Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении …
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30 ноября 2018, 10:12