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Материалы по теме:

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В Октябрьске автоледи на «Жигулях» сбила девочку-подростка

В понедельник, 17 декабря, произошла авария с пешеходом в Октябрьске. Примерно в 08:00 29-летняя женщина ехала на ВАЗ-2105 по улице Мира со стороны улицы 3-го Октября. Она направлялась к улице Зеленовской, когда сбила несовершеннолетнюю девочку, которая пересекала проезжую часть неподалеку, 
18 декабря 2018, 01:11
В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

В Сызрани у пассажира поезда «Москва - Челябинск» нашли конфеты с гашишем

Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте задержали пассажира поезда «Москва - Челябинск». При личном досмотре у 48-летнего мужчины, жителя Московской области, нашли два брикета коричневого вещества со специфическим запахом. Исследование показало, что в свертке находится гашиш массой 9,7 грамма. 
18 декабря 2018, 12:34
Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Найден подросток с дредами, который потерялся в Самарской области

Стало известно, что нашелся 17-летний подросток, который ушел из дома 15 декабря и не вернулся. К счастью, с ним все хорошо, он жив и здоров. Напомним, что в полицию обратились родственники несовершеннолетнего. Полицейские изучали возможный маршрут парня, общались с его 
18 декабря 2018, 11:44
В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В Самаре лоб в лоб столкнулись «Нива» и трамвай

В понедельник вечером, 17 декабря, в областной столице произошла нестандартная авария. На пересечении улиц Пионерской и Чапаевской лоб в лоб столкнулись трамвай, следовавший по маршруту №15, и «Нива». Оба транспортных средства были повреждены, у отечественной машины разбита вся передняя часть. 
18 декабря 2018, 10:46
В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Самаре прикрыли игровой салон в Кировском районе

В Кировском районе Самары нашли очередной игровой салон. Ранее, 14 декабря, сотрудники прокуратуры и полиции побывали с выездной проверкой на улице Свободы. В доме №161 работало игорное заведение. В помещении находились 9 компьютеров, на которых была установлена специальная программа. Деньги 
18 декабря 2018, 08:15
В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

В Самаре поймали фальшивомонетчиков с подделками на 130 тысяч

Полицейским сообщили, что в различных торговых точках в Самарской области неизвестные попытались сбыть поддельные денежные купюры номиналом 5000 рублей. Подобные преступления фиксировали и в Пензенской области. Силовики проанализировали видеозаписи из магазинов, где сбывались «фальшивки», и установили внешность предполагаемых злоумышленников и 
17 декабря 2018, 10:46
Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Адвокат Минахмета Халиуллова поделился неизвестными подробностями его дела

Эксклюзивные подробности громкого уголовного дела, возбужденного в отношении влиятельного самарского бизнесмена Минахмета Халиуллова по статье "Коммерческий подкуп". Как рассказал адвокат арестованного, в СИЗО его подзащитного отправили исключительно на основании показаний одного человека. Никаких других подтверждений виновности Халиуллова якобы нет.
 
С момента 
14 декабря 2018, 10:45
В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

В Самарской области раскрыли 543 коррупционных преступления

Представители областной прокуратуры рассказали о том, как они противодействуют коррупции. По данным ведомства, в Самарской области за 9 месяцев этого года число выявленных коррупционных преступлений увеличилось на 5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. 
 
Прокуратура Самарской области улучшила показатели по 
7 декабря 2018, 11:20
В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

В получении взятки подозревают только заместителя прокурора Промышленного района

Стало известно, что заместитель прокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко подозревается в получении взятки. 
 
- По согласованию с прокурором Самарской области Константином Букреевым органами ФСБ России, а также старшим помощником по безопасности прокурора области проведена проверка, послужившая основанием для задержания заместителя 
7 декабря 2018, 02:09
В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника

В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об 
6 декабря 2018, 09:01
Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Подробности ареста высокопоставленного налоговика в Самаре

Еще одно громкое коррупционное дело начало расследоваться в Самарской области. Суд решил отправить под арест начальника контрольного отдела регионального управления Федеральной налоговой службы Александра Петрова. Напомним, его задержали в понедельник сотрудники управления ФСБ по Самарской области по подозрению в получении 
30 ноября 2018, 10:12
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