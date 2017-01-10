В понедельник, 9 января, в Кировском районе Самары при пожаре погиб человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Теннисной поступило в МЧС в 21:08. К месту ЧП направили три пожарные машины. В тушении приняли участие 10 человек. Из здания эвакуировали 15 жильцов.
В одной из квартир горели домашние вещи. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Работы на месте ЧП были завершены в течение 22 минут. По данным МЧС, в результате происшествия погиб 81-летний пенсионер. Причины ЧП устанавливают.
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