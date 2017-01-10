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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на

В Татарстане попал в аварию самарский водитель на "Оке", есть фото

В Буинском районе водитель из Самары съехал в кювет, сообщает ГУ МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение об аварии на 134-м километре автотрассы Казань – Ульяновск поступило вчера, 6 января, на единый номер вызова экстренных служб около 12 часов дня. 
7 января 2017, 04:36
В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

В новогоднюю ночь в Самаре 11 пожарных тушили автомобиль

Машина загорелась 1 января 2017 года около 6 часов утра на улице Санфировой Советского района.
 
На тушение возгорания выезжали 11 пожарных на 2 единицах спецтехники. Бригада справились с огнем через 18 минут
 
Причина пожара и ущерб от него 

1 января 2017, 09:47
Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

Появились официальные комментарии о «взрыве» в самарском «Ашане»

В одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Самары «Мега» произошло ЧП. Очевидцы сообщили о том, что около 22 часов 27 декабря в отделе выпечки гипермаркета «Ашан» раздался сильный хлопок и начался пожар. За считанные секунды дым наполнил помещение. Была объявлена тревога 

28 декабря 2016, 10:21
В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

В МЧС появится робот, который может «видеть» радиацию

Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
Данная разработка сделана в Центральном НИИ роботехники. Устройство может поднимать 

27 декабря 2016, 09:20
В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

В Самаре деревянный дом напротив драмтеатра тушили 55 человек

Сегодня, 23 декабря, около Самарского драмтеатра на улице Фрунзе загорелся одноэтажный деревянный дом. Об этом сообщили региональные информагентства со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Самарской области.
Информация о чрезвычайном происшествии поступила к огнеборцам в 11:18. Пламя бушевало на площади 

23 декабря 2016, 03:31
В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

В Самаре при пожаре на Арцыбушевской пострадали два человека

Возгорание произошло сегодня в четвертом часу утра в Ленинском районе Самары. На ул. Арцыбушевской, 90 и 92, загорелась кровля частного дома, а также воспламенился еще один двухэтажный частный дом с надворными постройками.
Пламя распространилось на площади в 250 кв. м. 

19 декабря 2016, 03:04
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
В Тольятти пожарные спасли мужчину и нашли тело его друга в горящей квартире

В Тольятти пожарные спасли мужчину и нашли тело его друга в горящей квартире

В ночь на 2 декабря в Тольятти произошел пожар по адресу: улица Тополиная, 48. Вызов поступил в МЧС 1:50. Пожарные спасли 46-летнего мужчину, который пытался выбраться из горящей квартиры через окно. Внутри нашли тело его друга.

По данным спасателей, квартира, в 

2 декабря 2016, 11:34
Пьяная автоледи без прав убила своего пассажира в городе Отрадный

Пьяная автоледи без прав убила своего пассажира в городе Отрадный

В Самарской области 19-летняя девушка на «Калине» устроила смертельное ДТП. Пострадали три человека. Один из них скончался, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Есть фото с места ДТП.

Об автомобильной аварии полицейские сообщили во вторник, 15 ноября. 
15 ноября 2016, 03:18
Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары

Водитель «Калины» насмерть сбил пешехода на обводной дороге Самары

Ночью 14 ноября в Волжском районе Самарской области в результате ДТП погиб пешеход. В 2 часа 25 минут автомобилист на легковушке Lada Kalina наехал на мужчину, переходившего обводную дорогу Самары в районе 8-го километра. Машина двигалась со стороны областного центра 
15 ноября 2016, 01:30
В Самаре при пожаре на улице Куйбышева погиб 56-летний мужчина

В Самаре при пожаре на улице Куйбышева погиб 56-летний мужчина

В центре Самары на месте пожара обнаружен труп человека. Инцидент произошел в строящемся доме на улице Куйбышева.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в воскресенье, 6 ноября, в 22 часа 13 минут. В Самарском районе на улице Куйбышева горел строительный мусор 

7 ноября 2016, 11:18
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