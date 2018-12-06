В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год … В четверг, 6 декабря, в Самарской губернской думе проходит 33-е внеочередное пленарное заседание. Оно началось буквально несколько минут назад. На нем присутствует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главный вопрос - принятие бюджета 63-го региона на 2019 год во втором чтении.