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В Самаре при получении взяток задержали двух заместителей прокуроров и посредника
В Самаре разгорается новый коррупционный скандал. По предварительной информации, при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного района Валерий Улитин и посредник - адвокат облколлегии Юлия Пожидаева. Об …
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6 декабря 2018, 09:01
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Главой Нефтегорского района стал Александр Баландин
В четверг, 6 декабря, были подведены итоги конкурса на замещение должности главы Нефтегорского района области. Вакантное кресло занял Александр Баландин, руководивший министерством строительства Самарской области.
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6 декабря 2018, 08:36
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В блогах: администрация Ленинского района "креативно" украсила свое здание
Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке", как администрация Ленинского района умудрилась украсить свое здание к Новому году. "В любом случае символично! Неужели до такого утренняя зарядка доводит?" - иронизирует автор. Читателей креатив чиновников повеселил. Даже предложили это здание досрочно объявить …
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6 декабря 2018, 07:48
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В блогах: самарцы попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами
В паблике "ВК" - "Новости Самары - Самара life" горожане попросили оставить на дорогах светофоры с секундомерами. Пост адресован ГИБДД и областному правительству. "Такие светофоры нужны, чтобы водители были предупреждены о том, сколько времени у них есть для проезда …
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6 декабря 2018, 07:42
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Бюджет Самарской области на 2019 год принят во втором чтении
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6 декабря 2018, 12:05
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03
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Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения …
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5 декабря 2018, 08:35
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
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5 декабря 2018, 01:13
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19
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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45