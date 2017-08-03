Среди пострадавших во время взрыва в Абхазии граждан России есть жители Самары. Как сообщает ТАСС, ЧП произошло накануне на складе боеприпасов рядом с селом Приморское Гудаутского района. В результате ранены 64 человека, 27 из них были госпитализированы. Сегодня министерство здравоохранения Абхазии опубликовало список потсрадавших россиян. В нем 33 человека из Воронежа, Иваново, Балашихи, Чудово, Калуги, Ставрополя, Санкт-Петербурга, Ижевска, Красногорска, Москвы, Якутска, Подольска, Оренбурга, Самары и Тольятти. Все они туристы, приехавшие на отдых. Их фамилии вы видите на экране. Две женщины из Санкт-Петербурга погибли.
Список россиян, пострадавших при взрыве:
1. Бедник Александр Васильевич;
2. Василевская Лидия Арсентьевна;
3. Вранцева Алевтина Владимировна;
4. Галяутдинова Альмира Аскаровна;
5. Галяутдинова Залия Фаратовна;
6. Гоголева Алена Александровна;
7. Гоголева Ирина Николаевна;
8. Дайнеко Людмила Владимировна;
9. Дмитриева Людмила Владимировна;
10. Иванова Анна Валентиновна;
11. Иванова Светлана Эдуардовна;
12. Калинина Нина Афанасьевна;
13. Клюшина Анастасия Павловна;
14. Клюшина Анна Павловна;
15. Клюшина Екатерина Владимировна;
16. Клюшин Павел Владимирович;
17. Коклюшина Анастасия Павловна;
18. Коклюшкина Екатерина Владимировна;
19. Короткова Любовь Тимофеевна;
20. Матвеев Георгий Сергеевич;
21. Маринина Вера Николаевна;
22. Маринин Виталий Евгеньевич;
23. Мартынов Петр Павлович;
24. Муледжян Алина Хачиковна;
25. Нещадимов Лев Николаевич;
26. Нещадимов Николай Алексеевич;
27. Нещадинова Евгения Александровна;
28. Новиков Владислав Игоревич;
29. Новикова Людмила Вячеславовна;
30. Румянцева Анна Николаевна;
31. Топовал Эльмира Рашитовна;
32. Польская Светлана Петровна;
33. Шаповал Элмира Рашитовна.
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