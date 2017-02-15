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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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«Волжский экспресс» Самара – Сызрань запустят 1 декабря

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В Самаре установлен размер штрафа для «зайцев» в электричке – 585 рублей

«За безбилетный проезд перевозчиком взимается штраф – 585 рублей», - сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".
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РЖД предлагают регионам покупать электрички

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Расписание электричек Самара – Похвистнево временно изменится

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«Поезд 
31 марта 2015, 03:38
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