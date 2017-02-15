По итогам 2016 года чистая прибыль «Самарской пригородной пассажирской компании» сократилась в 23 раза - с 70 до 3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении на портале раскрытия корпоративной информации. При этом выручка перевозчика в прошлом году составила 427 млн рублей, что почти на 70 млн превышает показатель 2015 года. Себестоимость всех услуг - 564 млн рублей. Основная часть затрат - около 380 млн - пришлась на аренду подвижного состава. Более 57 млн рублей ушло на зарплаты, 25 млн - на оформление билетов, около 19 млн - на охрану. Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась на 3,5 млн рублей - до 120 млн. 56% дебиторки - это долги по пассажирским перевозкам, еще 34 компания недополучила из федерального бюджета в качестве возмещения НДС. Напомним, 51% СППК принадлежит областному министерству имущественных отношений, 49% - "РЖД".
|
Самарские банки подвели итоги работы за декабрь прошлого года
|
26 января 2017, 03:58
|
Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса
|
1 декабря 2016, 01:59
|
Самарские банки отчитались об итогах работы в октябре
|
17 ноября 2016, 05:07
|
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре
|
19 октября 2016, 04:50
|
«Волжский экспресс» Самара – Сызрань запустят 1 декабря
|
19 ноября 2015, 01:49
|
В Самаре установлен размер штрафа для «зайцев» в электричке – 585 рублей
«За безбилетный проезд перевозчиком взимается штраф – 585 рублей», - сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".
Оштрафовать могут пассажира, не предъявившего уполномоченному перевозчиком лицу проездного документа в электричке или при выходе. Право на проверку билетов и составление актов на «зайцев» имеют …
|
5 августа 2015, 10:43
|
РЖД предлагают регионам покупать электрички "Ласточка"
"Российские железные дороги" предлагают регионам покупать электрички "Ласточка" и вносить их в уставные капиталы пригородных предприятий. В компании заявляют, что предварительную заинтересованность в целесообразности использования "Ласточек" уже выразили во всех субъектах России. РЖД призывают руководителей регионов принять участие в реализации …
|
24 июля 2015, 12:38
|
Расписание электричек Самара – Похвистнево временно изменится
|
31 марта 2015, 03:38