Российский банковский сектор постепенно выходит из кризиса Его прибыль за январь - октябрь увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем 2015-го и составила 714 млрд рублей. И хотя при этом размер активов продолжал снижаться, процесс все же сопровождался позитивными структурными сдвигами.

Улучшалось качество кредитного портфеля, …