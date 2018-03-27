Чистая прибыль компании "Тольяттиазот" по итогам прошлого года упала более чем на 440 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованной бухгалтерской отчетности предприятия. В 2017-м оно заработало 842 миллиона, тогда как в 2016-м 1 миллиард 283 миллиона. Выручка уменьшилась с более чем 44 до 42 миллиардов рублей. При этом на вознаграждение членам совета директоров ТоАЗа будет направлено почти 589 миллионов. Стоит вспомнить, что тольяттинскую компанию последние годы преследует целая череда скандалов. Основной бенефециар - Владимир Махлай уже давно живет в Лондоне, его сын Сергей также находится за пределами России. При этом в конце 2012 года появилось уголовное дело о продаже продукции ТоАЗа по заниженным ценам через швейцарский офшор, в результате чего был причинен ущерб в 85 миллиардов рублей. Обвинение в итоге было предъявлено находящимся за границей и заочно арестованным в России Владимиру и Сергею Махлаям, экс-гендиректору предприятия Евгению Королеву, а также швейцарским партнерам Андреасу Циви и Беату Рупрехту.
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