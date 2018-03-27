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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Российский автопром вышел в плюс, убыточным остается только АвтоВАЗ

Российский автопром вышел в плюс, убыточным остается только АвтоВАЗ

По итогам полугодия крупнейшие отечественные автоконцерны - за исключением тольяттинского завода - смогли показать прибыль. Наибольшего дохода – более одного миллиарда рублей - достигла группа ГАЗ, чуть меньше результат у КамАЗа - 990 миллионов, у «Соллерса» - 575 миллионов рублей. 
30 августа 2017, 02:15
ТоАЗ пытается раздобыть 3,5 миллиарда рублей

ТоАЗ пытается раздобыть 3,5 миллиарда рублей

Арбитраж Краснодарского края приостановил рассмотрение иска компании «Тольяттиазот» к администрации региона. Согласно материалам дела, ТОАЗ хочет взыскать с чиновников почти 3,5 миллиарда рублей, суть требований в документах арбитража не раскрывается.

Разбирательство заморожено до тех пор, пока кассационная инстанция не рассмотрит другой 

23 августа 2017, 10:13
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Самарские заводы «Гидроавтоматика» и «Салют» посчитали свои миллионы

Подвели итоги за второй квартал 2017 года два машиностроительных предприятия Самары - «Гидроавтоматика» и «Салют». Причем тенденции у них аналогичные. Точно так же растет выручка, но снижается прибыль.

Подконтрольная самарскому бизнесмену Алексею Леушкину «Гидроавтоматика» по итогам 2 квартала выручила 751 с 

8 августа 2017, 09:57
ТоАЗ без Махлая

ТоАЗ без Махлая

Председатель совета директоров ОАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай выйдет из его состава. Как говорится в официальном сообщении компании, накануне совет утвердил повестку дня годового собрания акционеров, при этом было принято решение не включать Сергея Махлая в список кандидатов для избрания в 

8 февраля 2017, 11:44
ТоАЗ выиграл спор с Украиной

ТоАЗ выиграл спор с Украиной

«Тольяттиазот» направил официальную претензию украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». Толяттинская компания требует незамедлительно возобновить транзит аммиака по украинскому участку магистрального трубопровода «Тольятти-Одесса» и возместить заводу причиненные убытки за невыполнение обязательств.

Как уже сообщала «ТЕРРА, транзит был остановлен 23 декабря. «Укрхимтрансаммиак» решил навязать ТоАЗу 

17 января 2017, 04:32
Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следователи завели новые уголовные дела из-за акций завода «ТоАЗ»

Следственный комитет региона возбудил новые уголовные дела, связанные с продажей акций компании «Тольяттиазот» - крупнейшего производителя аммиака в мире. Фигуранты дела - директора самарских компаний «Контаз» и «Родничок». По версии следствия, в 2008 году они продали ценные бумаги завода двумя 

17 января 2017, 12:58
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