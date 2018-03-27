Арбитраж Краснодарского края приостановил рассмотрение иска компании «Тольяттиазот» к администрации региона. Согласно материалам дела, ТОАЗ хочет взыскать с чиновников почти 3,5 миллиарда рублей, суть требований в документах арбитража не раскрывается.

Разбирательство заморожено до тех пор, пока кассационная инстанция не рассмотрит другой …