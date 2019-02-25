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В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты
В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают …
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25 февраля 2019, 04:55
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В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской
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25 февраля 2019, 04:24
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Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети
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25 февраля 2019, 03:06
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В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»
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25 февраля 2019, 02:43
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На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора
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21 февраля 2019, 11:36
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В самарском метро появятся четыре новых вагона
В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают …
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19 февраля 2019, 11:09
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Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки
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10 января 2019, 10:59
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В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов
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29 ноября 2018, 12:04
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд
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27 сентября 2018, 11:59
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В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку
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25 сентября 2018, 08:24
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«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс
Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.
«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили …
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15 февраля 2018, 02:06
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