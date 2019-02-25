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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области изъяли кастет, бездымный порох и пистолеты

В Самарской области завели 46 уголовных дел из-за незаконного хранения и изготовления оружия. Таковы итоги оперативно-профилактической операции «Арсенал», которая длилась пять дней. Силовики проверяли владельцев гражданского и охотничьего оружия. Например, в Самаре задержали местного жителя. Сейчас этого 41-летнего мужчину подозревают 
25 февраля 2019, 04:55
В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

В Самаре вырубили около 50 тополей на Ставропольской

Стало известно, что на улице Ставропольской в областной столице вырубили около 50 деревьев. Очевидцы рассказали, что это были аварийные тополя, их высадили более 70 лет назад, во время постройки бараков пленными немцами в конце 1940-х годов в районе 66 квартала. 
25 февраля 2019, 04:24
Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

Самарец заплатит 100 тысяч рублей за экстремистские посты в соцсети

В Самарской области вступил в силу приговор Богатовского районного суда. По решению служителей Фемиды, 24-летнего местного жителя признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили в УФСБ России по Самарской области, молодой человек размещал на своей странице в 
25 февраля 2019, 03:06
В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В Самаре Daewoo Nexia сбила пешехода на «зебре»

В воскресенье, 24 февраля, под колесами легковушки в Самаре оказался пешеход. 60-летний водитель иномарки Daewoo Nexia ехал по улице Стара-Загора в направлении Алма-Атинской. Он не уступил дорогу пешеходу и сбил 47-летнюю женщину. В этот момент она пересекала проезжую часть улицы 
25 февраля 2019, 02:43
На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции метро «Кировская» остановили три эскалатора

На станции Самарского метрополитена «Кировская» вывели из работы сразу три эскалатора. Остановить их пришлось из-за старости - срок службы техники уже истек. Эти эскалаторы находятся в вестибюле № 1. По словам представителя департамента транспорта, капитальный ремонт не планируется из-за низкого 
21 февраля 2019, 11:36
В самарском метро появятся четыре новых вагона

В самарском метро появятся четыре новых вагона

В 2019 году для Самарского метрополитена будет закуплено четыре новых вагона. Об этом рассказал во время совещания в мэрии областной столицы руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. В планах до 2023 года глобальное обновление подвижного состава. В частности, городские власти рассчитывают 
19 февраля 2019, 11:09
Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки

Под Самарой иномарка протаранила ограждение на ж/д переезде: пострадали пассажирки

В среду утром, 9 января, произошла авария на железнодорожной станции в Кинеле. Примерно в 07:30 53-летний водитель Hyundai Creta ехал по улице Советской в сторону Крымской. Около дома № 7 по Советской шофер нарушил правила проезда через железнодорожный переезд, «вылетел» 
10 января 2019, 10:59
В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

В конце декабря из Москвы в регионы запустят 100 дополнительных поездов

Компания «Российские железные дороги» запустит в конце декабря для связи Москвы с регионами 100 дополнительных поездов. В усиленном режиме составы будут ходить с 21 декабря по 10 января 2019 года. Их направят почти в 20 российских городов, в том числе 
29 ноября 2018, 12:04
В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменится проект планировки строительства метро

В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского 
16 октября 2018, 03:08
С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С 9 декабря из Самары в столицу Татарстана Казань начнет ходить ежедневный скорый ночной поезд. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Стоимость билетов будет начинаться от 750 рублей, а продажи их стартуют за 90 дней до даты 
27 сентября 2018, 11:59
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

«Самарский метрополитен» оштрафовали из-за слишком высоких касс

Работники регионального Министерства социально-демографической и семейной политики проверили, как станции «Самарского метрополитена» приспособлены для инвалидов. Оказалось, что с этим у предприятия серьезные проблемы.

«Входы в станции не обустроены для инвалидов. Кассы слишком высоко расположены, проходы через турникеты узкие», - отметили 
15 февраля 2018, 02:06
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