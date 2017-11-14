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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки

Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца. 

«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в 
14 ноября 2017, 10:46
Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался сегодня, 10 ноября, на 70-м году жизни. Об этом  рассказали российские информагентства.
В прошлом месяце Задорнов на своей странице в социальной сети заявил, что должен отменить часть концертов до новогодних праздников из-за болезни. По данным 

10 ноября 2017, 01:10
В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе

В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр 

9 ноября 2017, 01:49
В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре по материалам ФСБ возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотреблений на РКЦ «Прогресс». По версии следователей, в 2010 году для реконструкции и технического перевооружения одного из корпусов завода, в рамках федеральной целевой программой «Развитие ОПК» между самарским предприятием 

3 ноября 2017, 04:36
В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера

Самарские полицейские проводят проверку по факту смерти пешехода в поселке Управленческий. 67-летнего мужчину, переходившего дорогу по зебре, сбил автобус. ДТП произошло 1 ноября около шести часов вечера на улице Сергея Лазо. Пострадавшего в карете скорой помощи отвезли в больницу. Там 

2 ноября 2017, 01:17
В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире

В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире

13 мая, примерно в 6-50, в квартире одного из домов по улице Ташкентской 26-летняя местная жительница родила малыша. У неё это был уже второй ребенок, передает «Волга Ньюс».
 
На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице 
15 мая 2017, 07:45
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
В Тольятти начата проверка по факту обнаружения мертвого младенца в мусорном контейнере

В Тольятти начата проверка по факту обнаружения мертвого младенца в мусорном контейнере

18 декабря в мусорном контейнере по улице Свердлова в Тольятти было обнаружено тело новорожденной девочки.

Как уже сообщала «ТЕРРА», труп малышки нашел мужчина, который что-то искал в баке, стоявшем за продуктовым магазином. Нащупав что-то мягкое, он достал тельце 
19 декабря 2015, 04:08
Появилось фото контейнера, в котором нашли мертвого младенца

Появилось фото контейнера, в котором нашли мертвого младенца

Шокирующую новость обсуждают в группе "Патруль Тольятти" соцсети "ВКонтакте".

Как уже сообщала «ТЕРРА», в мусорном контейнере по улице Свердлова было обнаружено тело новорожденной девочки.

Труп малыша нашел мужчина, который что-то искал в баке, стоявшем за продуктовым 
18 декабря 2015, 05:26
В Тольятти в мусорном контейнере нашли тело новорожденной девочки

В Тольятти в мусорном контейнере нашли тело новорожденной девочки

Сегодня, 18 декабря, в полицию Тольятти поступило сообщение об обнаружении тела младенца. Малыша нашли мертвым в мусорном контейнере возле одного их продуктовых магазинов на улице Свердлова.

По данным полиции, это новорожденный ребенок женского пола. На месте происшествия работают следователи. 
18 декабря 2015, 02:49
СК создаст систему прогнозирования преступлений

СК создаст систему прогнозирования преступлений

Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, 
1 декабря 2015, 09:37
«Альянс» получил убыток от страховой деятельности в 38 млн евро

«Альянс» получил убыток от страховой деятельности в 38 млн евро

Сборы СК «Альянс» по МСФО за 2013 г. выросли с 678 млн до 857 млн евро, следует из отчетности ее материнской компании, немецкой Allianz, но это не помогло российской «дочке»: за год ее убыток от страховой деятельности составил 38 млн 

28 февраля 2014, 05:09
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