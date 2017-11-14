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В Тольятти рабочие нашли в отходах труп новорожденной девочки
Во вторник, 14 ноября, в Тольятти рабочие обнаружили в отходах труп новорожденного ребенка. Информация поступила в полицию от руководства фирма по переработке вторсырья. Причину смерти ребенка установят эксперты. Полицейские разыскивают мать младенца.
«Рабочие организации, расположенной на ул. Новозаводской в …
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14 ноября 2017, 10:46
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Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов
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10 ноября 2017, 01:10
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В Самарской области машинист погиб под «КамАЗом» на заводе
В городе Отрадный проводят расследование по факту гибели рабочего на территории завода «Технолайн», сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Трагедия произошла 12 октября. Погиб машинист экскаватора общества с ограниченной ответственностью «Тепломонтаж». Когда сотрудник организации проводил осмотр …
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9 ноября 2017, 01:49
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В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»
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3 ноября 2017, 04:36
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В Самаре автобус насмерть задавил пенсионера
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2 ноября 2017, 01:17
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В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире
13 мая, примерно в 6-50, в квартире одного из домов по улице Ташкентской 26-летняя местная жительница родила малыша. У неё это был уже второй ребенок, передает «Волга Ньюс».
На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице …
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15 мая 2017, 07:45
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На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
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14 марта 2017, 04:17
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В Тольятти начата проверка по факту обнаружения мертвого младенца в мусорном контейнере
18 декабря в мусорном контейнере по улице Свердлова в Тольятти было обнаружено тело новорожденной девочки.
Как уже сообщала «ТЕРРА», труп малышки нашел мужчина, который что-то искал в баке, стоявшем за продуктовым магазином. Нащупав что-то мягкое, он достал тельце …
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19 декабря 2015, 04:08
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Появилось фото контейнера, в котором нашли мертвого младенца
Шокирующую новость обсуждают в группе "Патруль Тольятти" соцсети "ВКонтакте".
Как уже сообщала «ТЕРРА», в мусорном контейнере по улице Свердлова было обнаружено тело новорожденной девочки.
Труп малыша нашел мужчина, который что-то искал в баке, стоявшем за продуктовым …
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18 декабря 2015, 05:26
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В Тольятти в мусорном контейнере нашли тело новорожденной девочки
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18 декабря 2015, 02:49
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СК создаст систему прогнозирования преступлений
Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, …
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1 декабря 2015, 09:37
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«Альянс» получил убыток от страховой деятельности в 38 млн евро
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28 февраля 2014, 05:09