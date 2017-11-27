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Материалы по теме:

Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК

По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.

«На место происшествия выехали 
14 ноября 2017, 12:36
В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы 

13 ноября 2017, 05:03
В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»

В Самаре по материалам ФСБ возбуждены два уголовных дела по фактам злоупотреблений на РКЦ «Прогресс». По версии следователей, в 2010 году для реконструкции и технического перевооружения одного из корпусов завода, в рамках федеральной целевой программой «Развитие ОПК» между самарским предприятием 

3 ноября 2017, 04:36
Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре

Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что 

26 октября 2017, 09:02
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме

Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», 
11 октября 2017, 01:16
Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

Тысячи жителей Чапаевска остались без газа

В Чапаевске произошла авария на газопроводе. Без газа остались 1200 частных домов, в которых проживают более 8500 человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Информация о происшествии поступила в ведомство в среду, 27 сентября, около девяти часов вечера.

«Частным лицом 

28 сентября 2017, 11:44
В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами

В Самаре начали фиксировать первые случаи отравления грибами. В начале недели срочная медпомощь понадобилась целой семье, живущей в одном из домов по улице Куйбышева. Врачи на месте оказали помощь двум девочкам - семи и двух лет и их 39-летней матери, 

20 сентября 2017, 07:03
Роспотребнадзор: информация о массовом отравлении тольяттинцев недостоверна

Роспотребнадзор: информация о массовом отравлении тольяттинцев недостоверна

Региональный Роспотребнадзор опроверг сообщение, опубликованное вчера в одной из самарских деловых газет, о массовом отравлении более 500 жителей Тольятти в результате выбросов неизвестного химического вещества - предположительно, аммиака. Издание называло предполагаемыми виновниками загрязнения «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот». В ведомстве заявляют, что 

19 сентября 2017, 05:22
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?

Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 

29 августа 2017, 06:10
Похитителям газа объявили войну

Похитителям газа объявили войну

В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что 

28 июля 2017, 02:42
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи

Следственное управление СК России по Самарской области инициировало изъятие материалов проверки по факту пожара на ПАО «Куйбышевазот», сообщается на сайте ведомства. Как уже сообщала «ТЕРРА», инцидент произошел утром 12 марта. Пожар тушили почти 14 часов.

По предварительным данным, загорелись 
14 марта 2017, 04:17
СК создаст систему прогнозирования преступлений

СК создаст систему прогнозирования преступлений

Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, 
1 декабря 2015, 09:37
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