|
Причину смерти найденного в Тольятти младенца назовет СК
По факту обнаружения в Тольятти тела младенца начата доследственная проверка. Причину смерти ребенка назовет СК. Следователи уточнили, что тело малыша нашли на территории организации, занимающейся переработкой мусора. Видимых телесных повреждений не обнаружено, говорится в сообщении.
«На место происшествия выехали …
|
14 ноября 2017, 12:36
|
В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов
|
13 ноября 2017, 05:03
|
В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»
|
3 ноября 2017, 04:36
|
Почему не стоит есть собак и медведей, объяснили в Роспотребнадзоре
Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян об опасности употребления в пищу мяса собак, барсуков и медведей. Напомнить об этом ведомство решило в связи с недавним трагикомическим случаем в Томской области, где 16 человек съели копченое мясо медведя и заболели трихинеллезом. Установлено, что …
|
26 октября 2017, 09:02
|
В Самаре расследуют дело о массовой гибели людей в жилом доме
Самарские следователи разбираются в обстоятельствах гибели четырех человек в доме на улице Ставропольской. По предварительным данным, жители двух квартир погибли от отравления угарным газом. Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Как уже сообщала «ТЕРРА», …
|
11 октября 2017, 01:16
|
Тысячи жителей Чапаевска остались без газа
|
28 сентября 2017, 11:44
|
В Самаре семья с двумя детьми отравилась грибами
|
20 сентября 2017, 07:03
|
Роспотребнадзор: информация о массовом отравлении тольяттинцев недостоверна
Региональный Роспотребнадзор опроверг сообщение, опубликованное вчера в одной из самарских деловых газет, о массовом отравлении более 500 жителей Тольятти в результате выбросов неизвестного химического вещества - предположительно, аммиака. Издание называло предполагаемыми виновниками загрязнения «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот». В ведомстве заявляют, что …
|
19 сентября 2017, 05:22
|
Что стало причиной отравления двух пятилетних девочек в самарском детсаду?
Несвежие продукты, химикаты против тараканов или таблетки, принесенные из дома. Самарские следователи разбираются, что могло стать причиной отравления в одном из самарских садиков двух пятилетних девочек. Напомним, детей госпитализировали вчера в первой половине дня. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение …
|
29 августа 2017, 06:10
|
Похитителям газа объявили войну
В России вскоре начнут повсеместно устанавливать на приборы учета газа антимагнитные пломбы, которые позволят фиксировать факты хищения ресурса потребителями. Такие изменения в нормативную документацию правительства намерено внести Минэнерго, говорится в сообщении на портале проектов правовых актов. В ведомстве считают, что …
|
28 июля 2017, 02:42
|
На «Куйбышевазот» после пожара пришли следователи
|
14 марта 2017, 04:17
|
СК создаст систему прогнозирования преступлений
Российский Следственный комитет объявил тендер на разработку особой системы, которая позволит прогнозировать преступления в интернете. Эта информация появилась на сайте госзакупок. На этот проект подразумевается потратить 2,388 млн. рублей.
В СК планируют, что информационная система станет после соответствующего анализа сообщать, …
|
1 декабря 2015, 09:37