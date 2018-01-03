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В России введут новые правила регистрации машин
МВД РФ разработало проект новых правил регистрации транспортных средств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, отмечает «Коммерсант».
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19 декабря 2017, 04:23
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ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах
«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.
«В …
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18 декабря 2017, 02:24
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В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов
В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.
«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».
Айдар Ильясов получил …
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27 ноября 2017, 03:01
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Более 3000 самарцев остались без отопления
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25 октября 2017, 02:58
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Жители Безымянки ждут тепла
В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров. Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный …
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20 октября 2017, 05:24
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На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ
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17 октября 2017, 03:33
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Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление
Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.
6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. …
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6 октября 2017, 08:12
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Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления
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5 октября 2017, 06:10
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Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла
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11 марта 2017, 02:06
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В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото
Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии …
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5 февраля 2017, 02:24
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В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»
Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
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14 января 2017, 05:05
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В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото
Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.
По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля …
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21 августа 2016, 02:46