Более 3000 самарцев остались без отопления В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области. В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре …