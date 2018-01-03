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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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В России введут новые правила регистрации машин

В России введут новые правила регистрации машин

МВД РФ разработало проект новых правил регистрации транспортных средств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте проектов нормативных правовых актов, отмечает «Коммерсант».
Как следует из проекта, в числе нововведений — легализация спецпрограммы, запрещающей предоставление «красивых» номеров, а также запрет на их 

19 декабря 2017, 04:23
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
Более 3000 самарцев остались без отопления

Более 3000 самарцев остались без отопления

В Самаре без отопления остались 29 жилых домов, в которых проживают более трех тысяч человек, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.  В районе железнодорожного вокзала повреждена труба диаметром 400 миллиметров. Без теплоснабжения, по данным ведомства, также остались четыре 

25 октября 2017, 02:58
Жители Безымянки ждут тепла

Жители Безымянки ждут тепла

В пятницу, 20 октября, температура в батареях у жителей Безымянки понизилась. Речь идет о потребителях с улиц Калинина, Физкультурной и Красных Коммунаров.  Теплоснабжение объектов осуществляется в статическом режиме, сообщили в «ПТС». Причина – дефект запорной арматуры на сетевом подогревателе, выявленный 

20 октября 2017, 05:24
На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ

На холод в квартире можно пожаловаться в приемную Президента РФ

В четверг, 19 октября, с 10 до 16 часов в приемной Президента РФ в Самарской области будет работать прямая телефонная линия по вопросам отопления. О проблемах с подачей тепла можно сообщить по номеру: 8 800 100 4000.

Участие в работе линии 

17 октября 2017, 03:33

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление

Глава Самары Олег Фурсов рассказал, когда включат отопление в областном центре.  
 

6 октября в региональном отделении партии "Единая Россия" принимали граждан по вопросам подключения теплоснабжения. Жалобы в приемную поступают ежедневно. Ответить на вопросы самарцы получили на приеме, который провело реготделение. 

6 октября 2017, 08:12
Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Потеплело: В Самаре полным ходом идет подключение отопления

Эксперты отмечают, что темпы существенно выше, чем были в прошлом году. Технологически на подачу тепла во весь жилой фонд столицы губернии требуется около двух недель. За минувшее лето объемы перекладок тепловых сетей в областной столице составили рекордные 34 километра. Для 

5 октября 2017, 06:10
Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Очередная коммунальная катастрофа в Самаре: 80 домов остались без тепла

Сегодня, 11 марта, утром в Самаре произошел очередной прорыв теплотрассы. Как пишет samru.ru, на этот раз «рвануло» в районе дома №130 по проспекту Карла Маркса.
 
В результате аварии на пониженную схему теплоснабжения (речь идет о подачи теплоносителя при температуре 

11 марта 2017, 02:06
В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

В Жигулевске легковушка снесла газопровод, есть фото

Авария произошла сегодня, 5 февраля, утром на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты аварийной службы "Газпром газораспределение Самара". Они оперативно восстановили участок газопровода после ДТП, что позволило избежать серьезных последствий для потребителей. Из-за аварии 
5 февраля 2017, 02:24
В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

В Самаре на улице Гастелло прорвало трубу ГВС: пар бил выше «Москвы»

Сегодня, 14 января, специалисты «ПТС» обнаружили прорвы теплосети диаметром 700 мм на улице Гастелло. В настоящее время место аварии ограждено, сотрудники компании начали земляные работы.
Для оперативного устранения повреждения к работам привлекли персонал двух аварийно-ремонтных бригад и необходимое количество техники.

14 января 2017, 05:05
В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

В Самаре на Некрасовской женщина провалилась в яму с кипятком, есть фото

Вчера, 20 августа, вечером в центре Самары произошло ЧП. На Некрасовской, рядом с пересечением с Галактионовской, женщина провалилась в яму с кипятком.

По словам очевидцев из группы «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте», у женщины буквально земля 
21 августа 2016, 02:46
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