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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

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20 июля 2017, 09:06
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

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«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
Гулять в центре Самары стало опасно

Гулять в центре Самары стало опасно

Блогер fydora прошлась по туристическим маршрутам Самары. "Итоги нехорошие. Так, улица Ленинградская уже давно перестала быть пешеходной, движение становится все интенсивней, покрытие и колодцы проваливаются, они не выдерживают даже пешеходов. И вообще, тут надо выйти на субботник. А вот 
21 апреля 2017, 09:18
В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей

В пятницу, 7 апреля, в Самаре из здания главпочтамта на улице Ленинградской эвакуировали людей. В помещении обнаружили подозрительный предмет – бесхозный пакет. Сообщение поступило в полицию в 11:25.

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7 апреля 2017, 01:16
В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской

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В Самаре вокруг символики к ЧМ-2018 назревает скандал

Вокруг символики, разработанной в Самаре, как в городе, принимающем игры чемпионата мира по футболу 2018 года, назревает скандал. В Интернете набирает популярность петиция, адресованная главе региона и мэру областной столицы, в которой отмечается, что эскизы туристических логотипов не отражают положительных 

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Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов

13 отелям присвоены четыре звезды, около 60 оценили тремя, 130 мест временного размещения гостей не получили ни одной звездочки. Всего классифицировано более 10 тысяч номеров.
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По словам представителей туристических компаний, ажиотажа вокруг турецкого направления нет. Хотя все билеты на первый чартер были проданы за сутки. 

6 сентября 2016, 09:26
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