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Фото в блогах: Мехзавод «утонул»
Блогер missis_ykcyc пожаловалась, что Мехзавод утонул в зелени. "В этом году лето выдалось влажным и прохладным. Самое то для растительности. В поселке "зелепуха" прёт так, что заросло буквально всё: детские площадки, школьные стадионы, дворы на периферии, куда дворники заходят …
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25 июля 2017, 09:06
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Регионы определились с размером курортного сбора
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25 июля 2017, 12:46
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Чапаевск превращается в город разрушенных памятников
Блогер psergeev77 рассказал, что Чапаевск может остаться без Чапаева. Знаменитый памятник комдиву, расположенный в одном из скверов неподалёку от центральной площади города, превращается в груду камней. Местные активисты уже потребовали включить монумент в реестр объектов культурного наследия и отреставрировать. …
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25 июля 2017, 08:38
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В блогах: на Алма-Атинской начали портить свежеуложенный асфальт
Блогер stanislavsky063 задается вопросом, почему в Самаре водители не уважают труд дорожников? Автор посмотрел, как ремонтируют Алма-Атинку. «Несмотря на то, что там установлены знаки «кирпич» и «дорожные работы», некоторые несознательные граждане летят по отремонтированной дороге. И даже рабочие им …
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21 июля 2017, 09:04
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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при …
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20 июля 2017, 09:06
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В Самаре потрескалась улица Ленинградская
Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.
«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на …
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29 июня 2017, 01:30
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Гулять в центре Самары стало опасно
Блогер fydora прошлась по туристическим маршрутам Самары. "Итоги нехорошие. Так, улица Ленинградская уже давно перестала быть пешеходной, движение становится все интенсивней, покрытие и колодцы проваливаются, они не выдерживают даже пешеходов. И вообще, тут надо выйти на субботник. А вот …
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21 апреля 2017, 09:18
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В Самаре из здания главпочтамта эвакуировали людей
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7 апреля 2017, 01:16
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44
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В Самаре вокруг символики к ЧМ-2018 назревает скандал
Вокруг символики, разработанной в Самаре, как в городе, принимающем игры чемпионата мира по футболу 2018 года, назревает скандал. В Интернете набирает популярность петиция, адресованная главе региона и мэру областной столицы, в которой отмечается, что эскизы туристических логотипов не отражают положительных …
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16 ноября 2016, 03:24
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Во время ЧМ-2018 гостиницы Самарской области смогут принять 30000 туристов
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16 ноября 2016, 02:28
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Возобновлены чартеры из Самары на турецкий курорт Анталья
Из Самары на турецкий курорт Анталья 4 сентября отправился первый после отмены госзапрета чартерный авиарейс. В Турцию улетели туристы нескольких операторов.
По словам представителей туристических компаний, ажиотажа вокруг турецкого направления нет. Хотя все билеты на первый чартер были проданы за сутки. …
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6 сентября 2016, 09:26