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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Материалы по теме:

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре

В Самаре вечером в среду, 23 мая, из ТЦ «Амбар» эвакуировали людей, сообщают очевидцы. В соцсетях появились фото и видео. «Оцепили ТЦ. МЧС, скорая. Всех отогнали от ТЦ. Приехали кинологи. Третью полосу в сторону Южки просят освободить. Раньше такого не 
24 мая 2018, 10:34
«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре

В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места 
24 мая 2018, 09:49
27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая откроется Струковский сад в Самаре

27 мая в Самаре после масштабной реконструкции откроется старейший парк города – Струковский сад. На этот день организаторы подготовили большую программу мероприятий. Главным из них станет юбилейный, 25-й фестиваль «Пресса-2018». Для его гостей ведшие СМИ региона подготовят более 20 тематических 

23 мая 2018, 10:25
30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре

Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.

На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных 
23 мая 2018, 10:02
В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»

В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в 

23 мая 2018, 05:27
Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
23 мая 2018, 03:34
Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре

В Самаре на период ЧМ-2018 по футболу закроют главный корпус областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. Там в это время будет работать городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. Обслуживать читателей с 6 июня по 17 

22 мая 2018, 09:00
Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России

Центробанк представил памятную банкноту номиналом в 100 рублей, посвященную ЧМ-2018 по футболу. По данным регулятора, купюры уже доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, 
22 мая 2018, 05:36
30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир

Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 

22 мая 2018, 07:01
АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora

В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».

В скором времени автогигант должен приступить к 
22 мая 2018, 03:40
В России подорожали автомобили Datsun

В России подорожали автомобили Datsun

Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.


Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной 
21 мая 2018, 11:23
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