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650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
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24 мая 2018, 10:34
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«КамАЗ» смял 10 машин у Южного моста в Самаре
В Самаре в среду, 23 мая, на пересечении улиц Авроры и Промышленности, рядом с Южным мостом, произошло массовое ДТП: «у КамАЗа отказали тормоза, и он собрал 10 машин», сообщили очевидцы в паблике «ДТП Самара». Фото и видео с места …
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24 мая 2018, 09:49
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27 мая откроется Струковский сад в Самаре
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23 мая 2018, 10:25
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30 мая откроется четвертая очередь набережной в Самаре
Открытие четвертой очереди самарской набережной намечено на 30 мая. Об этом сообщил первый заместитель главы города Владимир Василенко.
На набережной возведены каскадный фонтан и хозяйственно-бытовой комплекс. Последнее сооружение включает в себя пункт охраны, бытовые помещения и туалет для маломобильных …
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23 мая 2018, 10:02
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В Самаре водитель возил внука в багажнике «Форда»
В Самаре мужчина возил собственного внука в багажнике машины «Форд». Это сняли на видео в Красноглинском районе. Полицейские увидели ролик в Интернете и начали проверку. Сначала в отношении неустановленного водителя завели административное дело. Вскоре полицейские установили владельца машины. Вызванный в …
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23 мая 2018, 05:27
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Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары
В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение …
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23 мая 2018, 03:34
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Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области
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23 мая 2018, 11:21
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К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре
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22 мая 2018, 09:00
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Новые деньги к ЧМ-2018 представили в ЦБ России
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22 мая 2018, 05:36
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30-тысячный кузов для «Логана» с АвтоВАЗа получит Алжир
Renault Russia экспортировала в Алжир 30-тысячный кузов производства АвтоВАЗа, сообщает пресс-служба французского автопроизводителя. Полностью сваренное и окрашенное изделие предназначено для автомобиля Renault Logan, который собирают на алжирском заводе концерна в Оране. Проект по экспорту кузовов в Алжир стартовал в декабре 2016 …
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22 мая 2018, 07:01
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АВТОВАЗ прекратит выпуск LADA Priora
В июле этого года АВТОВАЗ завершит производство автомобилей LADA Priora в кузове седан. Вместе с ней будет прекращена сборка текущего поколения моделей Kalina и Granta, сообщает АВТОСТАТ со ссылкой на «Ведомости».
В скором времени автогигант должен приступить к …
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22 мая 2018, 03:40
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В России подорожали автомобили Datsun
Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.
Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной …
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21 мая 2018, 11:23