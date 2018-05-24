К ЧМ-2018 закроют главный корпус областной библиотеки в Самаре В Самаре на период ЧМ-2018 по футболу закроют главный корпус областной универсальной научной библиотеки на проспекте Ленина, 14а. Там в это время будет работать городской пресс-центр для представителей средств массовой информации при FIFA. Обслуживать читателей с 6 июня по 17 …