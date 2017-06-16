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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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Самара отпраздновала День России
Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали …
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13 июня 2017, 02:02
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«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!
Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
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9 июня 2017, 05:41
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!
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9 июня 2017, 05:02
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В День России на самарской набережной выступит Uma2rman
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6 июня 2017, 01:05
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4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы
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2 июня 2017, 06:34
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Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!
Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. …
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1 июня 2017, 05:08
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500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции
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2 мая 2017, 12:14
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Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов
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24 апреля 2017, 04:16
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Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!
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21 марта 2017, 11:24