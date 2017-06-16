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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Материалы по теме:

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. 

14 июня 2017, 01:51
Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

13 июня 2017, 02:02
«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

«РЕН ТВ» завоевал серебряную статуэтку престижной премии Promax!

Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в 

9 июня 2017, 05:41
Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Предпоказ состоится в Самаре 20 июня в кинотеатре «Киномост» по адресу: Московское шоссе, 17.

Главный герой чудом избежал смерти, чтобы 
9 июня 2017, 05:02
В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной. Там с 11 по 12 июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах.

В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, 
6 июня 2017, 01:05
4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы

4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы

Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников — День Святой Троицы.

В этом году он выпадает на 4 июня - воскресенье. Праздник символизирует триединую сущность Бога и отмечается на 50-й день после Пасхи, то есть после Воскресения Христова. В 

2 июня 2017, 06:34
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. 
1 июня 2017, 05:08
500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

500 человек пробежали 2,5 тысячи километров, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции

На самарской набережной состоялся необычный забег на 5 километров. Организатор акции "Добрый бег" - благотворительный фонд "Русфонд". Около 500 человек вышли на дистанцию, чтобы помочь мальчику, который нуждается в дорогостоящей операции, и в общем зачете пробежали 2,5 тысячи километров. В 

2 мая 2017, 12:14
Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

Ползком за призом: в Самаре состоялся кросс самых маленьких спортсменов

В Самаре прошли веселые и яркие соревнования самых маленьких спортсменов. В одном из торгово-развлекательных центров города состоялся «Бэби-кросс», в котором приняли участие более 80 юных самарцев - в возрасте от семи месяцев до двух лет.

Преодолевать заданную дистанцию в 
24 апреля 2017, 04:16
Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Время первых» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми попасть на предпремьерный показ фильма «Время  первых». Он состоится в Самаре 4 апреля в мультиплексе «Киномост» по адресу: улица Ново-Садовая, 160м, ТЦ «МегаСити».

Вас ждет не просто премьера 

21 марта 2017, 11:24
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