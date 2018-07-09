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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального 

9 июля 2018, 05:13
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»

Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней 
9 июля 2018, 09:05
10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре

Во вторник, 10 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева снова откроется для гостей. Напомним, что в неигровые дни, 8-9 июля, фан-фест не работал.

10 июля программа Фестиваля стартует в 20:00. На главной сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и 

9 июля 2018, 08:41
Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода

Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо 
8 июля 2018, 10:39
Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти

 

В субботу, 7 июля, пройдет матч между сборными России и Хорватии. Национальная команда нашей страны впервые в истории вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу. Многие болельщики из Тольятти ранее отправлялись в Самару, чтобы увидеть игры ЧМ-2018 на большом экране 

6 июля 2018, 12:54
На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками

Дополнительный пассажирский поезд №210/177 поедет из российской столицы в Самару накануне игры между сборными Швеции и Англии. Напомним, что матч четвертьфинала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена» в ближайшую субботу, 7 июля.

Состав отправится из Москвы в 17:48 в пятницу, 6 

5 июля 2018, 12:46
Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре

В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями 
4 июля 2018, 03:58
Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры

Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); 
4 июля 2018, 02:48
Компания IKEA откроет в России магазины нового типа

Компания IKEA откроет в России магазины нового типа

В ближайшие несколько месяцев IKEA собирается открыть в России 5-7 магазинов небольшого формата. Но это станет возможным только, если пилотный проект в Москве будет успешным. Новый магазин недавно появился в российской столице и совмещает дизайн-студию кухонь и гардеробов, а также 
14 июня 2018, 11:25
В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется

Сотрудники Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов уверены, что курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем это указано на пачках сигарет. Количество смол, никотина и угарного газа, как минимум, в два раза выше, чем это заявлено.

Причем, разница в 
14 июня 2018, 11:10
Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Ученые усомнились в пользе секс-роботов

Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения 
6 июня 2018, 10:55
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