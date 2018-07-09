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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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Полмиллиарда рублей в год нужно на содержание стадиона «Самара Арена»
Каждый год на содержание стадиона «Самара Арена» будет выделяться примерно 500 миллионов рублей, рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Напомним, что в грандиозном спорткомплексе прошли шесть матчей ЧМ-2018 и три тренировочных игры. После окончания Мундиаля новый стадион должен стать домашней …
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9 июля 2018, 09:05
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10 июля вновь откроется фестиваль болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 08:41
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Конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову отстранили от процедуры банкротства завода
Арбитражный суд Самарской области отстранил конкурсного управляющего «АвтоВАЗагрегата» Юлию Жаркову от процедуры банкротства завода по требованию кредитора «РТ-Капитал». Дочерней организации «Ростеха» удалось доказать судьям, что она содействовала выводу из активов должника акций «ТольяттиСпиртПрома». В результате на балансе у АВА вместо …
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8 июля 2018, 10:39
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Перед матчем Россия-Хорватия появится своя фан-зона в Тольятти
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6 июля 2018, 12:54
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На матч Швеция-Англия в Самару отправят дополнительный поезд с болельщиками
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5 июля 2018, 12:46
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Суточный запас пельменей съели бразильцы в Самаре
В Самаре приехавшие на ЧМ-2018 бразильские болельщики съели в фанзоне суточный запас пельменей. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и ценовой политики министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов. Как уже сообщалось ранее, пельмени вместе с расстегаями …
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4 июля 2018, 03:58
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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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Компания IKEA откроет в России магазины нового типа
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14 июня 2018, 11:25
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В сигаретах содержится намного больше вредных веществ, чем заявляется
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14 июня 2018, 11:10
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Ученые усомнились в пользе секс-роботов
Исследователи изучили воздействие секс-роботов на человека и не нашли ни одного доказательства, что они могут способствовать улучшению здоровья покупателей. Специалисты проанализировали сотни научных работ, посвященных этой теме и, оказалось, что ни одно исследование не доказывает пользу кукол с точки зрения …
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6 июня 2018, 10:55