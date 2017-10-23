Первый снег к наплыву клиентов - традиционная примета шиномонтажников. Сегодня в специализированные мастерские выстроились огромные очереди. Люди готовы ждать часами, чтобы обеспечить собственную безопасность на дорогах.
Эксперты рекомендуют переобувать свой автомобиль, когда среднесуточная температура воздуха составляет от 5 до 7 градусов тепла. Ниже этих значений летняя резина теряет свою эластичность, на льду тормозной путь увеличивается в разы. При покупке шин рекомендуется обращать внимание на модель - в Самаре лучше использовать шины северного региона. Важно, где автомобиль бывает чаще - в городе или области. От стиля вождения автомобилиста зависит выбор - покупать шипованную резину или фрикционную - на липучке.
Шины 15-го радиуса для легкового авто сейчас в среднем стоят от 2 до 7 тысяч рублей. У кроссоверов как правило 17-е покрышки. Они обойдутся уже от 3 тысяч 700 и до 11-ти. Это цены без дисков. Услуги шиномонтажа остались на уровне весеннего сезона.
Переобув свою машину, не забудьте на заднее стекло авто прикрепить знак "Шипы". Ведь езда без него теперь карается штрафом - 500 рублей. Эта санкция была введена в апреле этого года.
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