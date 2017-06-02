Любишь петь и слушаешь радиостанцию "Русское Радио"?
Тогда сними на телефон видео о том, как ты подпеваешь звездам «Русского Радио», и прими участие в конкурсе #поюнарусском!
1. С 1 по 29 июня выложи видео в любой соцсети: «ВКонтакте», Facebook или Instagram с хэштегом #поюнарусском.
2. Победителя конкурса (по хэштегам) выберет радиостанция «Русское Радио в Самаре».
3. 30 июня на сайте trkterra.ru мы объявим имя счастливчика, который уже 1 июля, в день рождения «Русского Радио в Самаре», получит приз (сертификат на 3000 в салон красоты) и уникальную возможность стать гостем программы "Стол заказов" и вместе с диджеем радиостанции исполнить хиты звезд "Русского Радио" в прямом эфире.
4. Еще один приз (сертификат на 3000 в салон красоты) получит автор видео, который наберет больше всего «лайков» в одной из социальных сетей.
|
Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС
В Самарской области определили лучшего сотрудника дорожно-патрульной службы. Конкурс профессионального мастерства прошел в два этапа - сначала в полках ДПС региона, затем на уровне губернии. Какими знаниями и навыками должен обладать офицер госавтоинспекции?
Выпускник Самарского юридического института Юрий Плотников служит в …
|
2 июня 2017, 05:51
|
Рейсы двухэтажных поездов из Самары в Москву возобновятся 25 июня
|
2 июня 2017, 03:37
|
«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»
Компания «АЛЕВ» завершает модернизацию маслосырозавода «Кошкинский» в селе Кошки Самарской области. Как сообщает предприятие, в настоящее время завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, до 30 тонн сыра в сутки. …
|
2 июня 2017, 02:37
|
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!
Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. …
|
1 июня 2017, 05:08
|
«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»
|
31 мая 2017, 04:04
|
«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
|
31 мая 2017, 03:00
|
В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо
|
31 мая 2017, 02:06
|
В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий
Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё …
|
31 мая 2017, 08:57
|
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
|
7 мая 2017, 12:50
|
«ТЕРРА» на медиафоруме «Правда и Справедливость»
В Санкт-Петербурге завершил работу медиафорум журналистов независимых региональных средств массовой информации «Правда и Справедливость». Финальное пленарное заседание провел президент России Владимир Путин.
В работе форума приняла участие корреспондент телекомпании «Терра» Светлана Бессольцева, которая победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским …
|
3 апреля 2017, 04:38
|
Новая победа "ТЕРРЫ"
Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
|
13 марта 2017, 06:58
|
Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт
|
17 февраля 2017, 05:41
|
"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина
В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
|
25 января 2017, 06:10
|
Новые победы "ТЕРРЫ"
В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
|
19 января 2017, 01:05
|
Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"
Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с …
|
22 декабря 2016, 05:07
|
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи. В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции …
|
7 мая 2016, 01:05