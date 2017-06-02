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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 30 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 мая 2017г 
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Лучший из лучших: в Самаре прошли состязания среди сотрудников ДПС

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«АЛЕВ» вложил 400 млн рублей в модернизацию маслосырозавода «Кошкинский»

Компания «АЛЕВ» завершает модернизацию маслосырозавода «Кошкинский» в селе Кошки Самарской области. Как сообщает предприятие, в настоящее время завершен демонтаж старых линий и начинается установка дополнительного оборудования. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30%, до 30 тонн сыра в сутки. 

2 июня 2017, 02:37
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. 
1 июня 2017, 05:08
«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

Фотоконкурс «Котофея» от ТРК «ТЕРРА» завершен! Нет более «умильных» фото в Сети, чем котики и девушки в одном кадре! С 26 апреля по 15 мая мы получили десятки очаровательных снимков.

Победу в конкурсе по результатам онлайн-голосования одержали Анна, участвующая 
31 мая 2017, 04:04
«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

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Серия конкурсов от программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» продолжается!

«Пока 
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В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре иномарка пробила бак фуры, разлилось топливо

В Самаре на перекрестке улиц Ново-Вокзальной и Вольской произошло ДТП, разлилось топливо, сообщил очевидец в социальной сети. Автор сообщения опубликовал фото с места аварии.

«Легковая пробила бак у фуры, топливо полилось вниз по Вокзальной», - рассказал пользователь.

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В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

В Самаре разграбили старое кладбище возле поселка Управленческий

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про заброшенное кладбище близ поселка Управленческий. "Издали это место никак не выделяется из общей картины леса. Но, подойдя ближе, можно увидеть редкие силуэты крестов и надгробных памятников. Всего насчитывается не менее 200 захоронений, которые ещё 
31 мая 2017, 08:57
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2017, 12:50
«ТЕРРА» на медиафоруме «Правда и Справедливость»

«ТЕРРА» на медиафоруме «Правда и Справедливость»

В Санкт-Петербурге завершил работу медиафорум журналистов независимых региональных средств массовой информации «Правда и Справедливость». Финальное пленарное заседание провел президент России Владимир Путин.
В работе форума приняла участие корреспондент телекомпании «Терра» Светлана Бессольцева, которая победила в федеральном конкурсе журналистов, проведенном Общероссийским 
3 апреля 2017, 04:38
Новая победа

Новая победа "ТЕРРЫ"

Журналист и ведущая программы "Новости. Самара" Светлана Бессольцева выиграла Третий всероссийский конкурс Общероссийского народного фронта "Правда и справедливость". На соискание награды был направлен репортаж программы "Здравый смысл" о жестоких нападениях на самарских врачей.
Всего на суд жюри было представлено 4 

13 марта 2017, 06:58
Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

Митя Фомин разыграет билеты на свой концерт

18 февраля, в субботу, в 15:00 гостем программы «Стол заказов» «Русского радио в Самаре» будет известный певец Митя Фомин. Артист приезжает в Самару с концертом в рамках всероссийского тура "Звезды Русского радио".
17 февраля 2017, 05:41

"Русское радио" в Самаре разыгрывает билеты на концерт Мити Фомина

В рамках всероссийского проекта "Звезды русского радио" в Самаре выступит популярный исполнитель, экс-вокалист группы "Hi-Fi" Митя Фомин. Информационные партнеры мероприятия - "Телерадиокомпания "ТЕРРА" и "Русское радио в Самаре".
Проект "Звезды русского радио" - всероссийский. Концертные туры уже прошли в десятках 

25 января 2017, 06:10
Новые победы

Новые победы "ТЕРРЫ"

В Самарской области в пятый раз наградили лучших представителей средств массовой информации. В региональной столице подвели итоги традиционного журналистского конкурса на призы губернатора. Заявок в этом году стало меньше, но число лауреатов, наоборот, увеличилось.
Яркие, целеустремленные и острые на перо. 

19 января 2017, 01:05
Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

«ТЕРРА» поздравляет с Днем радио!

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работников всех отраслей связи.  В этот день 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов провел первый сеанс радиосвязи. Для телерадиокомпании "ТЕРРА" это особенный день. В состав крупнейшего медиахолдинга губернии сегодня входят две популярные радиостанции 
7 мая 2016, 01:05
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