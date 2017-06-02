Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе! новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. … Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявиладля родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можетена участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня.