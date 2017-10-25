1
28
40
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  d888    8888888888  888b     d888  8888888b.                d8b     d8b 
 d8888    888         8888b   d8888  888   Y88b               Y8P     Y8P 
   888    888         88888b.d88888  888    888                           
   888    8888888     888Y88888P888  888   d88P  888  888    8888    8888 
   888    888         888 Y888P 888  8888888P"   `Y8bd8P'    "888    "888 
   888    888         888  Y8P  888  888 T88b      X88K       888     888 
   888    888         888   "   888  888  T88b   .d8""8b.     888     888 
 8888888  8888888888  888       888  888   T88b  888  888     888     888 
                                                              888     888 
                                                             d88P    d88P 
                                                           888P"   888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

Для укладки газона на «Самара Арене» планируют использовать «парник»

232 дня осталось до начала чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Самаре. Между тем готовность строящегося стадиона составляет 70%. Остаются вопросы по реконструкции фан-зон, в частности Струковского сада, а также по ремонту дорог, которые уже 

25 октября 2017, 09:30
В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ждут чиновников из FIFA и заместителя генпрокурора

В Самарской области ожидают важных персон. 25 октября Самару посетит делегация FIFA. Спортивные чиновники оценят готовность дорог к ЧМ-2018. Напомним, главную городскую магистраль Московское шоссе ремонтируют на участке от проспекта Кирова до выезда из Самары в районе ТЦ «Мега» протяженностью 

24 октября 2017, 02:39
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 

23 октября 2017, 07:03
В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

На базе самарской станции скорой медицинской помощи к ЧМ-2018 будет создан единый диспетчерский центр, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новый центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Для обеспечения бесперебойной работы экстренной службы будут использовать 

19 октября 2017, 12:11
Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

Ночью в самарских гостиницах провели эвакуацию

В ночь на 17 октября экстренные службы Самары девять раз выезжали по сообщениям о заминировании. По всем адресам находились гостиницы. Силовики проводили эвакуацию.

Один из очевидцев выложил в социальной сети фото, сделанное в районе площади Революции. «Куйбышева, 113-115. Одна 
17 октября 2017, 09:37
В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

В Самаре появилось бесплатное жилье для бродяг

Самарец Анатолий Пальто с сарказмом поведал в «Фейсбуке», что Самара стала первым городом, где бомжей стали обеспечивать бесплатным жильём. «Запущена уникальная программа по обеспечению бродяг крышей над головой. Старые дома, подлежащие расселению, перепрофилируют в гостиницы для бомжей. Уровень - 
17 апреля 2017, 05:43
Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

Самарские отельеры раскошелятся на безопасность мундиаля

308 самарских гостиниц, хостелов и других мест размещения уже прошли необходимую для приема гостей чемпионата мира аттестацию. И даже получили звездность.

В самарском оргкомитете мундиаля сейчас озабочены вопросами безопасности. На базе отеля «Холидей Инн» по инициативе регионального 

2 марта 2017, 09:57
Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Субсидии на строительство гостиниц для ЧМ-2018 в Самаре никому не нужны

Желающих получить субсидии на строительство гостиниц для размещения гостей Чемпионата мира по футболу 2018 года не нашлось в нужном количестве. Областное министерство экономического развития отменило соответствующий конкурс, так как юрлица проявляли низкую активность и неправильно оформляли документацию.
Негосударственные организации могли 

27 декабря 2016, 03:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.