337 гостиниц и отелей получили свидетельства о классификации, сообщили в правительстве Самарской области. К размещению болельщиков ЧМ-2018 готовы 12 тысяч 600 номеров. Еще 195 номеров появятся в первой в Самаре гостинице категории «пять звезд», которую строят в районе площади Куйбышева. Её открытие намечено на март следующего года. Здание переменной этажности (15-16 этажей) уже возведено, идут работы по внутренней отделке. Напомним, ЧМ-2018 стартует 14 июня 2018 года и продлится до 15 июля. В Самаре на новом стадионе «Самара Арена» запланировано проведение шести матчей.
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