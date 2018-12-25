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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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25 декабря 2018, 02:41
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25 декабря 2018, 02:11
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25 декабря 2018, 01:04
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25 декабря 2018, 10:43
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24 декабря 2018, 05:00
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24 декабря 2018, 08:07
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15 октября 2018, 03:01
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3 сентября 2018, 09:52