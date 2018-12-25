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Материалы по теме:

Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика

В понедельник, 24 декабря, произошла трагедия в одном из торговых центров Сызрани. По словам очевидцев, примерно в 18:00 в ТЦ «Образцовский» пришли двое подростков 13-14 лет и купили баллончик с газом. Один из них глубоко глотнул газ, а затем посинел 
25 декабря 2018, 10:43
Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Вспыхнули домашние вещи: на пожаре в Самаре погибла женщина

Накануне вечером, 23 декабря, в Самаре произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 21:58. На место событий - к девятиэтажному дому № 385 а по проспекту Кирова выехали 38 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали 7 единиц техники. Пламя распространилось 
24 декабря 2018, 05:00
Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

Взлетел на воздух: в Жигулевске взорвался газовый баллон в гаражах

В воскресенье, 23 декабря, случилось ЧП с газовым баллоном в Жигулевске. В 16:35 оперативной дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях сообщили о хлопке газового баллона в проезде Отважный. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, «произошел хлопок газового баллона с 
24 декабря 2018, 08:07
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Жесткое ДТП в Тольятти: четыре человека попали в больницу

Во вторник утром, 11 декабря, в Тольятти произошла серьезная авария с пострадавшими. Спасатели выезжали на улицу Борковскую, где столкнулись иномарки Nissan и Kia. По словам директора «Центра гражданской защиты г. о. Тольятти» Андрея Дербенева, после столкновения легковушек в салоне оказался 
11 декабря 2018, 12:20
В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

В Самарской области подводный охотник запутался в снастях и умер

Трагедией закончилась подводная охота для жителя Самарской области. 38-летний мужчина отправился за рыбой на реку Сок в районе Малой Царевщины. Он нырнул под воду и долгое время не показывался на поверхности. Ожидавшая рыбака на берегу жена вызвала спасателей.

Прибывшие на место 

15 октября 2018, 03:01
В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В Самарской области ночью искали 70-летнего грибника

В выходные спасатели искали в Муранском бору в Шигонском районе пропавшего грибника. В субботу, 15 сентября, 70-летний житель села Муранка ушел в лес за грибами, но, когда начало темнеть, понял, что не может соориентироваться на местности. Он прихватил с собой 
17 сентября 2018, 03:31
Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью

В воскресенье вечером, 2 сентября, помощь спасателей понадобилась компании отдыхающих, которые не могли вернуться на берег из-за заглохшего у лодки мотора. 
 
Это случилось в 21:02 на острове Муравьиный под Сызранью. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди позвонили дежурному оперативной службы, 
3 сентября 2018, 09:52
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