7
39
58
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Подробности обрушения снега на людей в Малой Царевщине

Стали известны детали трагедии в Малой Царевщине. В субботу, 16 февраля, в 21:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России сообщили, что с крыши двухэтажного частного жилого дома на улице Шоссейной в Малой 
18 февраля 2019, 02:15
Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

Следователи разберутся в гибели женщины под завалами снега в Малой Царевщине

В Самаре началась доследственная проверка из-за гибели женщины, на которую сошел снег с крыши веранды дома. Трагедия случилась в субботу, 16 февраля, примерно в 22:00. Под тяжестью снега обрушилась кровля веранды дома на улице Шоссейной в селе Малая Царевщина. В 
18 февраля 2019, 12:29
Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Апокалипсис начинается в выходные: по Самарской области прокатилась волна «снежных» ЧП

Конец минувшей недели был похож на сводку фронтовых новостей. На улице потеплело, и  ледяные  глыбы начали массово скатываться с неочищенных от снега крыш. В  Новокуйбышевске под тяжестью снежной массы пропалилась крыша многоэтажного жилого дома. Там обошлось без жертв.  В Самаре 
18 февраля 2019, 11:28
Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Самарцы жалуются на снежную кашу вокруг Центрального автовокзала

Состояние территории, прилегающей к Центральному автовокзалу, стало предметом жалоб со стороны самарцев. Одна из жительниц столицы губернии обратилась к руководителю региона Дмитрию Азарову.

«Дмитрий Игоревич, обратите внимание на автовокзал - лицо города. Тротуаров нет, бедные люди утопают в снежной каше. Кошмар. 

18 февраля 2019, 10:50
Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Более 500 машин чистят от снега дороги в Самарской области

Полным ходом идут работы по расчистке дорог Самарской области от снега. На федеральных трассах работают 100 единиц техники, 58 из которых – комбинированные дорожные машины. При необходимости к очистке могут быть привлечены дополнительные средства. Основные усилия направлены на обеспечение безопасного 

14 февраля 2019, 02:22
Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Ремонт на Заводском шоссе завершится в октябре

Стали известны примерные сроки окончания реконструкции Заводского шоссе от улицы  XXII Партсъезда до Земеца. Работы должны завершиться в октябре этого года, но срок ориентировочный, отметили в департаменте городского хозяйства и экологии. Напомним, что масштабный ремонт стартовал на Заводском шоссе 
11 февраля 2019, 05:30
Самарцы просят убрать ямы на Ташкентской, размытой после коммунальной аварии

Самарцы просят убрать ямы на Ташкентской, размытой после коммунальной аварии

Жители областной столицы просят городские власти навести порядок на улице Ташкентской — после порыва на теплотрассе в январе там возникли ямы. «После коммунальной аварии на Ташкентской размыло заплатки, образовались ямы! Обещали их заделать - и тишина. Ямы увеличиваются и создают 
11 февраля 2019, 02:13
В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой

В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до  Ново-Садовой в районе Постникова 
25 января 2019, 05:01
«Ибо не фиг!»: Тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

«Ибо не фиг!»: Тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Ливень, который вчера, 21 июля, обрушился на Самару, прошелся и по Тольятти. В Автограде также почти все улицы и дворы ушли под воду. Но горожане не унывали: раз уже автомобили тонут, то можно придумать альтернативный способ передвижения. Например, на надувном 
22 июля 2018, 03:19
В блогах: В Самаре арендаторы будут судиться за потоп в ТРК «Космопорт»

В блогах: В Самаре арендаторы будут судиться за потоп в ТРК «Космопорт»

Как уже сообщала ТЕРРА, вчера, 21 июля, Самару накрыл сильнейший ливень. Почти все улицы и дворы города оказались затоплены. Пришла беда и в магазин. Затопило один из крупнейших торговых центров города Самары – Космопорт. Вода устремилась в торговые помещения, 
22 июля 2018, 02:09
Затопило «к черту» Космопорт: Последствия сильнейшего ливня в Самаре

Затопило «к черту» Космопорт: Последствия сильнейшего ливня в Самаре

Сегодня, 21 июля, днем Самару накрыл сильнейший ливень. В результате почти все улицы и дворы города оказались затоплены. Так не справилась с потоком воды ливневка на кольце Московского шоссе и улицы Авроры. По шоссе потекли не просто ручьи  - а 
21 июля 2018, 06:29
Потоп в Тольятти: затопило дороги и автобус с рабочими КуйбышевАзота

Потоп в Тольятти: затопило дороги и автобус с рабочими КуйбышевАзота

Вчера, 14 июля, вечером в Тольятти прошел сильнейший ливень. Всего за полчаса дождь полностью затопил крупнейшие дороги Автограда.
 
Как результат, на дорогах «поплыли автомобили», в многих из них начала набираться вода. В частности, она проникла в салон вахтового автобуса, 

15 июля 2018, 02:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх