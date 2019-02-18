Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.
«Как я и говорил, что при малейшем потеплении Транзитную затопит. Так и происходит. Дальше - хуже. Необходимо экстренно вывести снег с перекрестка и откачать воду. Большой трафик детей через данный пешеходный переход», - пишет Кувшинников.
Ситуация осложняется тем, что около затопленного участка находятся остановки общественного транспорта и людям крайне трудно пересекать дорогу.
К решению проблемы привлекли специалистов МП «Благоустройство».
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