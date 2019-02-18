«Ибо не фиг!»: Тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам Ливень, который вчера, 21 июля, обрушился на Самару, прошелся и по Тольятти. В Автограде также почти все улицы и дворы ушли под воду. Но горожане не унывали: раз уже автомобили тонут, то можно придумать альтернативный способ передвижения. Например, на надувном …