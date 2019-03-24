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На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель
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22 марта 2019, 02:28
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Погибли трое: на трассе Ульяновск - Самара столкнулись грузовик и автобус
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22 марта 2019, 01:48
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В Чапаевске под колеса «четырнадцатой» попал мужчина, который чистил железнодорожные рельсы
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21 марта 2019, 01:00
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Подробности страшной аварии на Южном шоссе
Стали известны подробности жуткой аварии, которая произошла накануне, 17 марта, в Куйбышевском районе Самары. Напомним, что столкновение случилось утром, в 08:30. 63-летний мужчина двигался на автомобиле ВАЗ 21144 по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе. …
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18 марта 2019, 04:11
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