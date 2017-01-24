Сегодня в Самарском областном суде прошли прения по делу о жестокой расправе над заместителем начальника штаба областного главка полиции Андрея Гоштв и пяти членов его семьи. Фигуранты - жители Шигонского района Орхан Захрабов, Роман Фаталиев, Ислам Бабаев и Махмадали Ахмадов. Согласно материалам дела, они проникли на участок родителей силовика через дыру в заборе. Дверь была не заперта и они вошли в дом. Спящих людей избили битами и черенками от лопат. От полученных повреждений умерли шесть человек, выжила только семилетняя племянница полицейского. По версии следствия, налетчики украли имущество на сумму примерно 200 тысяч рублей. Никто из обвиняемых не знал, что они совершают преступление в отношении сотрудника полиции. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных.
В прениях фигуранты дела заверяли в своей невиновности, сторона обвинения - в обратном. Сегодня около трех часов дня присяжные ушли на вердикт. Им предстоит ответить на 26 вопросов. Именно решение народных судей будет положено в основу приговора.
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