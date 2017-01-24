Вдова самарского банкира предстала перед судом в третий раз Судья приняла неожиданное решение о проведении процесса в закрытом режиме, во избежание разглашения банковской тайны. До этого во всех инстанциях на заседаниях разрешали присутствовать всем желающим. Напомним, по версии следствия, в марте 2012-ого года Екатерина из ревности подмешала мужу в …